L1: le PSG et Mbappé sur la bonne voie avant Milan

Le Paris Saint-Germain, remanié par Luis Enrique, a facilement battu samedi Strasbourg (3-0) pour prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 et rassurer, tout comme Kylian Mbappé, avant la réception de l'AC Milan en Ligue des champions.

Ne pas tomber dans le piège du retour de la trêve internationale, laisser au repos certains joueurs tout en préparant au mieux dans les têtes l'Europe mercredi: l'exercice était périlleux pour Luis Enrique et ses hommes mais la mission a été accomplie contre Strasbourg.Ce match contre les Alsaciens (12e) "sera beaucoup plus difficile que celui contre l'AC Milan" mercredi car "pour Milan, je devrai calmer les joueurs. Alors que demain (samedi), je vais devoir les motiver", avait prévenu le coach vendredi.Dans un système en 3-3-4 avec la titularisation de Lee Kang-in et Barcola, les Parisiens ont semblé motivés et concentrés face aux joueurs de Patrick Vieira, qui ont montré peu de choses même s'ils ont failli égaliser (12e). Le but a été annulé pour hors jeu.Les coéquipiers du capitaine Marquinhos - qui a disputé son 417e match avec Paris, devenant le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club derrière Jean-Marc Pilorget (435), selon Opta - n'ont pas fait les mêmes erreurs qu'après le premier retour de fenêtre internationale de septembre, où ils avaient perdu à domicile contre Nice (3-2).- Mbappé, libéré et à l'aise -Comme libéré par les deux matches avec les Bleus, Kylian Mbappé les a bien aidés, en accélérant, marquant et délivrant une passe décisive. Tout en continuant de rater ce qu'il manque rarement (42e, 53e).Il a aussi semblé beaucoup plus à l'aise techniquement et physiquement mais surtout plus impliqué que lors des derniers matches avec le PSG, grimaçant quand il ratait et haranguant avec ses bras régulièrement le Parc des Princes.Il y en avait besoin tant les travées du stade ont sonné creux à cause de la fermeture pour un match du virage Auteuil en raison de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à la suite des chants homophobes lors de PSG-OM (4-0) le 24 septembre.L'attaquant parisien a marqué son 8e but en L1 cette saison, sur penalty (10e), sifflé pour une faute sur Gonçalo Ramos.- Premiers buts pour Soler et Ruiz -A la limite du hors-jeu, il est aussi à l'origine du deuxième but (31e) à la suite d'un crochet avant de servir d'un centre à ras de terre Carlos Soler, qui a marqué pour la première fois cette saison.A l'inverse, Bradley Barcola, préféré au coup d'envoi à Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, décevants avec les Bleus, a été moins tranchant que Mbappé et a gâché plusieurs ballons (35e).Aidés par les chiffres - les Parisiens n'ont pas perdu contre Strasbourg à domicile en 32 matches - les Parisiens se sont redonnés un peu de confiance, sans Hakimi ni Skriniar, laissés au repos, et Warren Zaïre-Emery, forfait car touché à une cheville.Avec la possession, sérieux en défense, ils ont montré peu de chose offensivement en seconde période, marquée par la rentrée sous les sifflets de Layvin Kurzawa (82e), qui n'avait plus joué depuis le Trophée des champions en août 2021.Peu de choses en attaque à l'exception du beau but de Fabian Ruiz (77e), son premier cette saison aussi, servi par son compatriote Soler.Avec cette victoire, le PSG, leader virtuel avec 18 points, a mis la pression sur Monaco (17 pts) premier avant le début de la 9e journée et qui reçoit Metz dimanche (17h05), et sur Nice (16 pts) qui accueille dans la soirée l'Olympique de Marseille (21h).Mercredi, il faudra continuer sur cette voie pour oublier les doutes, arrivés très tôt cette saison à cause d'une irrégularité en L1 et du naufrage en Ligue des champions contre Newcastle (4-1).