La Bulgarie s'apprête à adopter l'euro

La Bulgarie s'apprête à passer à l'euro dans la nuit de mercredi à jeudi, et à devenir ainsi le 21e pays à adopter la monnaie unique européenne, une intégration dont certains redoutent qu'elle n'alimente l'inflation et n'accentue l'instabilité politique.

A minuit (22H00 GMT mercredi), le petit Etat des Balkans de 6,4 millions d'habitants dira adieu à 2025 mais aussi à sa monnaie, le lev, en circulation depuis la fin du XIXe siècle.Mais mercredi matin déjà, la majorité des étals sur "le marché des femmes", le plus grand et le plus ancien de la capitale Sofia, affichent les prix en leva et en euros."Toute l'Europe s'est débrouillée avec l'euro, nous aussi on s'en sortira", commente Vlad, un retraité de 66 ans venu acheter des cierges magiques et des fruits pour le repas du Nouvel An. "L'important, c'est que la Bulgarie reste dans l’Europe et s'éloigne de Moscou", ajoute-t-il.Devant un stand de légumes en conserve, une longue file d'attente s’est formée. Lucy, la vendeuse, affirme à l'AFP accepter déjà les paiements en euros, et estime que la population va vite s'habituer à la nouvelle monnaie.En revanche, "les gens ont peur que les prix augmentent. Aujourd’hui, c’est 4 leva et ça va devenir 4 euros, tandis que les salaires resteront les mêmes", dit à l'AFP une femme d'une quarantaine d'années qui refuse de donner son nom.Nombre de Bulgares redoutent en effet que l'introduction de l'euro ne conduise à une spirale inflationniste, alors que par exemple les prix des denrées alimentaires ont déjà augmenté de 5% sur un an en novembre, selon l'Institut national de statistique.- "Avantages concrets" -Les dirigeants bulgares ont tenté de rassurer, et promis que cette entrée dans la zone euro permettra de dynamiser l'économie du pays, l'un des plus pauvres de l'Union européenne, qu'il a rejoint en 2007, et de l'ancrer davantage à l'Ouest pour le protéger de l'influence russe.La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle assuré mercredi que "l'euro apportera des avantages concrets aux citoyens et aux entreprises bulgares". "Il facilitera les voyages et la vie à l'étranger, renforcera la transparence et la compétitivité des marchés, et facilitera les échanges", a-t-elle ajouté dans un communiqué.Cependant, la Bulgarie fait face à des défis importants, après les manifestations anticorruption qui ont récemment renversé le gouvernement de coalition conservateur en place depuis moins d'un an, et avec la perspective de nouvelles élections législatives, les huitièmes en cinq ans.Dans ce contexte, et alors que selon le dernier Eurobaromètre de la Commission européenne, 49% des Bulgares sont opposés à la monnaie unique, tout problème lié à l'introduction de l'euro sera exploité par les responsables politiques anti-UE, estime Boryana Dimitrova, de l'institut de sondage Alpha Research."Il y aura des défis, mais nous comptons sur la tolérance et la compréhension des citoyens comme des entreprises", a appelé mardi Premier ministre démissionnaire Rossen Jeliazkov, soutenant que "l'introduction de l'euro aura un effet positif à long terme sur l'économie bulgare et sur l'environnement dans lequel le pays se développe".Mardi, sous un beau soleil d'hiver, des files d'attente se sont formées devant la Banque nationale de Bulgarie et les bureaux de change de la capitale Sofia, pour se procurer des euros, a constaté un journaliste de l'AFP.Des habitants se sont plaints de la difficulté à mettre la main sur les nouvelles pièces et billets alors que les banques ont conseillé à la population de se munir de liquide, mettant en garde contre d'éventuelles perturbations des paiements par carte et des retraits aux distributeurs dans la nuit du Nouvel An.Les paiements en lev continueront cependant d'être acceptés tout le mois de janvier, un défi pour les commerçants qui devront rendre la monnaie en euros.Elena Shemtova, 37 ans, propriétaire d'une petite galerie et d'une boutique de bijoux dans le centre-ville, se voulait toutefois optimiste. "Nous ressentirons les difficultés au début, il y aura des problèmes pour rendre la monnaie, mais d'ici un mois nous nous y serons habitués".Avant la Bulgarie, la Croatie, en janvier 2023, était le dernier pays à avoir adopté la monnaie unique, introduite initialement le 1er janvier 2002 dans douze pays de l'UE. Cela portera à plus de 357 millions le nombre d'Européens utilisant l'euro, selon les chiffres de la Commission européenne.