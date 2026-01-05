La candidate de gauche radicale à la mairie de Paris sera jugée pour escroquerie

Sophia Chikirou, candidate du parti LFI (gauche radicale) à la mairie de Paris, sera jugée en mai pour escroquerie par un tribunal de la capitale, une annonce de procès destinée, selon elle, à la "salir" avant les municipales de mars.

Prévu le 12 mai, ce procès se penchera sur des faits présumés remontant à juillet 2018, a appris dimanche l’AFP de source judiciaire, un simple "différend commercial" déjà réglé selon elle.

Mme Chikirou est soupçonnée d’avoir "tenté à plusieurs reprises de tromper la banque Crédit du Nord" au préjudice du site d’actualité Le Média, qu’elle avait cofondé. Ses "tentatives" visaient à remettre une somme de plus de 67.000 euros à Mediascop, la société de conseil en communication de Mme Chikirou, a précisé la source judiciaire.

Les enquêteurs l’accusent de s’être présentée comme présidente de la société Le Média, alors qu’elle "n’avait plus cette qualité" et d’avoir demandé un virement, finalement non abouti, car il n’y avait pas suffisamment d’argent sur le compte.

Mme Chikirou n’est pas la seule aspirante à la mairie de Paris, aux mains du Parti socialiste depuis 25 ans, à avoir maille à partir avec la justice.

La ministre de la Culture Rachida Dati, candidate pour Les Républicains (droite), fait l’objet de plusieurs enquêtes, dont l’une a conduit en décembre à des perquisitions dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale et à ses domiciles. Elle doit surtout comparaître en septembre 2026 dans un procès pour corruption et trafic d’influence, aux côtés de l’ancien magnat de l’automobile Carlos Ghosn.

L’annonce du procès a fait bondir Sophia Chikirou, investie par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon comme tête de liste aux municipales de mars 2026.

"Le parquet de Paris décide de me faire un procès en pleine campagne municipale au sujet d’une histoire datant de 2018 qui relève d’un différend commercial entre deux sociétés", a réagi Sophia Chikirou après de l’AFP. "Depuis, cette date, les deux sociétés ont convenu d’un accord et ont cessé toutes leurs démarches", a-t-elle affirmé.

Pour la formation de Jean-Luc Mélenchon, l’enjeu de ces élections est d’asseoir sa présence dans les conseils municipaux, pour cimenter son implantation locale, LFI ne dirigeant actuellement qu’une petite poignée de villes.

En septembre 2024, Mme Chikirou a été inculpée, notamment pour escroquerie aggravée, dans une information judiciaire liée aux comptes de campagne 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Les investigations sont en cours et elle conteste les accusations.

AFP