La France affronte neige et verglas, cinq morts sur les routes

Les importantes chutes de neige et le verglas ont fait au moins cinq morts sur les routes de France et causé d'importantes perturbations, le ministre des Transports reconnaissant que l'événement avait "été un peu sous-évalué" par les services météorologiques.

Trois personnes sont décédées dans deux accidents liés au verglas dans les Landes, tandis que le conducteur d'un VTC est mort en chutant dans la Marne en Ile-de-France. Ces deux drames interviennent après le décès lundi du conducteur d'un fourgon dans une collision avec un poids lourd en Seine-et-Marne.

"L'événement a été un peu sous-évalué au niveau de Météo-France", notamment en Ile-de-France, a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur BFM. "Il a fallu revoir le dispositif".

Il a néanmoins jugé que la nuit s'était "plutôt bien passée" dans la région francilienne où des mesures avaient été prises comme le sablage anticipé des routes pour permettre aux gens de retourner chez eux et éviter "des naufragés de la route" comme en 2018.

De forts et rares cumuls de neige ont provoqué d'importantes perturbations sur le réseau routier et ferroviaire.

Au total, 26 départements de l'ouest de la France avaient été placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France. Ils ne le sont plus depuis 10H00.

"Les températures sont très froides, comprises souvent entre -3 et -8°C, localement en-dessous de -10°C", ce qui a provoqué du verglas, a indiqué le service météorologique.

Pour mercredi, une nouvelle perturbation devrait apporter "de la neige et localement des pluies verglaçantes, sur une grande partie nord du pays", selon Météo-France qui prévient qu'une nouvelle montée du niveau de vigilance est donc envisagée pour mercredi.

- Peur de glisser -

Les transports scolaires étaient interrompus mardi dans plusieurs régions, dont la Bretagne peu habituée à de telles conditions. La circulation des bus était également perturbée dans de nombreuses villes de l'Ouest, comme à Rennes.

"Je n'ai pas le choix, je dois prendre la voiture, mes salariés sont bloqués chez eux. Je suis le seul à pouvoir aller au magasin", dit à l'AFP Pierre Poulain, un caviste rennais en train de dégivrer son pare-brise.

"J'ai peur de glisser avec mes pneus classiques, hier (lundi) c'était de la neige ça allait, mais aujourd'hui c'est du verglas", constate-t-il.

Durant la nuit, des associations ont distribué des repas aux routiers stationnées à la suite des interdictions de rouler.

En Vendée, la neige est également exceptionnelle. "Les gens n'ont pas l'habitude de ces situations, donc ça renforce le danger et les véhicules ne sont pas équipés, donc on avait interdit les transports scolaires et les transports lourds", a déclaré le préfet du département, Éric Freysselinard, au micro de Ici Loire-Ocean.

- Limitations de vitesse -

Sur l'A83, à hauteur de Fontenay-le-Comte (Vendée), un accident impliquant un poids lourd s'est produit peu après 7H30 en direction de Nantes, entraînant la coupure de l'autoroute entre deux échangeurs.

Depuis le début de l'épisode de neige et froid, les services de secours ont réalisé 51 interventions en Ille-et-Vilaine, d'après la préfecture.

La SNCF a fait état mardi matin d'interruptions de circulation sur plusieurs lignes de l'ouest de la France en raison de la neige, ainsi que de limitations de vitesse sur certains secteurs des lignes à grande vitesse.

"Les principales difficultés sont sur la Nouvelle Aquitaine et les Pays de la Loire", a indiqué SNCF Réseau dans un point de situation.

A Paris, la situation était en voie d'amélioration mardi matin. Une trentaine de lignes du réseau de bus de la RATP ont été rétablies après avoir été interrompues lundi en raison des chutes de neige sur la capitale.



AFP