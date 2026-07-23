La France vient de subir sa troisième vague de chaleur la plus longue jamais mesurée

La vague de chaleur que vient de connaître la France, avec 16 jours de chaleurs torrides, a été la troisième la plus longue jamais mesurée dans le pays, ex-aequo avec celles d’août 2003 et des étés 2018 et 2025, a annoncé jeudi Météo-France.

Le troisième épisode caniculaire de l'année 2026, en l'espace de moins de deux mois, aura duré du 4 au 19 juillet.

Le record de la plus longue vague de chaleur en France reste celle de juillet 1983, qui avait duré 23 jours, devant celle de juillet 2006 (21 jours). Les autres vagues de chaleur ayant duré 16 jours dans le pays s'étaient déroulées du 2 au 17 août 2003, du 24 juillet au 08 août 2018 et du 19 juin au 04 juillet 2025.

Au plus fort de la dernière vague de chaleur, la 53e depuis le début des mesures en 1947, l'indicateur thermique national (ITN), température moyenne à l'échelle du pays mesurée sur 30 stations de référence, a atteint 28,1°C, soit plus de 7°C au-dessus des normales de saison.

Bien que particulièrement longue, cet épisode caniculaire a été moins intense que la précédente vague de chaleur qui a assommé la France du 17 au 30 juin, qui a été de loin la plus intense jamais enregistrée, avec un ITN à 30°C. Avant cette vague, le précédent record datait de juillet 2019 (29,4°).

La vague plus sévère, indicateur combinant durée et intensité, reste la vague historique d’août 2003 (avec un indice de 59,4), devant celle de juin 2026 (51,1), selon les données combinées par l'AFP.

Signe du réchauffement climatique, plus de la moitié des 53 vagues de chaleur répertoriées depuis 1947 sont intervenues après 2010.



AFP