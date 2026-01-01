TOUTE L’ACTUALITÉ
La Poste : victime d'une cyberattaque, les services en ligne de nouveau inaccessibles

  • Publié le 1 janvier 2026 à 11:32
  • Actualisé le 1 janvier 2026 à 11:35
La cyberattaque qui a frappé lundi La Poste et ses services en ligne de suivi de courrier et de banque avait "baissé en intensité" mardi, mais continuait, selon l'entreprise

La Poste fait à nouveau face à une cyberattaque. Son site internet et "l'ensemble des systèmes d'information" sont inaccessibles. "Ceci engendre des difficultés d’accès ou de fonctionnement de nos services en ligne. Le suivi de colis est indisponible mais sans en empêcher la livraison: la distribution des colis et des courriers continue à s’effectuer ainsi que la remise des instances en bureau de poste", précise le groupe.

AFP

