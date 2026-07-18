Lancement réussi pour la première fusée "privée" indienne

La première fusée de fabrication privée de l'histoire de la conquête spatiale indienne a été lancée samedi avec succès depuis le centre spatial de Sriharikota (sud), a annoncé son constructeur, l'entreprise Skyroot.

D'une hauteur de 23 m, le lanceur "Vikram 1" a décollé à 12h05 locales (6h35 GMT) et atteint un peu plus de 15 minutes plus tard sans encombre son orbite de travail à 450 km au-dessus de nos têtes.

La nouvelle fusée est conçue pour expédier des satellites de 350 kg en orbite basse. Pour ce vol inaugural, elle était équipée d'engins de démonstration conçus par des microentreprises indiennes.

"Bonjour l'espace, nous sommes là !", a lancé Skyroot sur X. "La mission inaugurale de Vikram-1 est réussie. Le premier lancement spatial privé indien a réussi".

Le Premier ministre indien Narendra Modi a lui aussi salué cette première. "C'est un moment essentiel du voyage engagé par l'Inde dans l'espace", a-t-il écrit sur son compte X.

"La participation croissante du secteur privé ouvre de nouvelles frontières et accélère l'innovation", a-t-il ajouté. "Cette réussite va encourager de nombreux jeunes à rêver plus grand et à innover sans crainte".

Le pays le plus peuplé de la planète - un milliard et demi d'habitants - affiche de grandes ambitions spatiales. Ces dix dernières années notamment, il a réussi des prouesses équivalentes à celles des plus grandes puissances en la matière et pour des coûts bien plus faibles.

Après avoir envoyé une sonde autour de Mars en 2014 et posé un robot sur la Lune en 2023, l'agence spatiale indienne (ISRO) ambitionne d'envoyer un astronaute en orbite par ses propres moyens, peut-être dès 2027.

M. Modi a aussi annoncé sa volonté de faire marcher un Indien sur la Lune d'ici à 2040.

Son gouvernement a ouvert en 2020 l'accès de l'espace aux entreprises privées. Plus de 400 microentreprises se partagent désormais ce marché, dont le chiffre d'affaires actuel est estimé à 8 milliards de dollars.

Il espère le faire passer à 40 à 50 milliards de dollars dans les dix prochaines années.

Ancien patron de l'ISRO, K. Sivan a salué auprès de l'AFP les multiples bénéfices de l'entrée en scène du secteur privé dans le domaine spatial.

"C'est spécialement le cas avec Skyroot", a-t-il précisé. "Faire décoller une fusée requiert la maîtrise des technologies les plus délicates et les plus complexes, ça va motiver beaucoup de monde", a-t-il ajouté.

"Si une startup indienne réussit l'une des prouesses les plus difficiles à réaliser dans l'industrie spatiale, cela va donner un sacré coup de pouce à la réputation de l'Inde dans le reste du monde", s'est-il réjoui.



AFP