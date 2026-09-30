Le rappeur Doums soupçonné de menaces réitérées sur conjoint

Doums a été placé en garde à vue à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) dimanche après-midi. Déjà condamné pour violences conjugales il y a quelques mois, il est cette fois soupçonné de menaces réitérées sur conjoint, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Créteil.

De son vrai nom Mamadou Coulibaly, le rappeur de 33 ans avait été condamné en février lors d’un procès à huis clos à Créteil à huit mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur sa compagne, survenues entre décembre 2022 et janvier 2026. L’avocate de la défense avait toutefois précisé à l’AFP que son client avait été relaxé des faits datant de 2022, 2023 et 2024.

En janvier, sa compagne s’était présentée au commissariat de Vitry-sur-Seine, près de Paris, pour dénoncer des violences conjugales ayant eu lieu au domicile familial en présence de leurs deux enfants, selon une source policière. Ces faits lui avaient valu un jour d’incapacité totale de travail (ITT).

- Déjà trois condamnations -

Dans une autre affaire, le rappeur est accusé par l’actrice Adèle Exarchopoulos de violences conjugales répétées. La comédienne a partagé sa vie jusqu’en 2018 avec le rappeur avec qui elle a eu un fils. Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé ce procès à huis clos au 8 février prochain.

Le casier judiciaire du rappeur compte déjà trois condamnations pour des faits envers Adèle Exarchopoulos, l’une pour des violences conjugales, deux autres pour des appels et messages téléphoniques malveillants.

Doums est un ancien membre du collectif L’Entourage, où il évoluait notamment au côté d’Alpha Wann, Deen Burbigo et Nekfeu. Ecouté par quelque 530.000 auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, il a également formé avec l’artiste Népal le duo 2Fingz.

AFP