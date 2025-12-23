Le virage maudit de l’Oise, star malgré lui des réseaux sociaux

À Porcheux (Oise), au sud-ouest de Beauvais, la célébrité locale n’est ni une personnalité ni un commerce, mais… un virage. Ce tournant particulièrement accidentogène fait le buzz sur les réseaux sociaux : il dispose de sa propre page Facebook, fédère une communauté active de près de 1.000 personnes et apparaît même sur Google Maps comme une "attraction touristique", rapporte Le Parisien. Une notoriété liée au nombre impressionnant de voitures qui ont terminé leur course dans le champ voisin après l’avoir emprunté.

À l’origine de cette popularité inattendue, Cédric Troszczynski, habitant du village. Amusé par la répétition des sorties de route, il a décidé d’offrir à ce virage son heure de gloire sur les réseaux sociaux. Il y publie régulièrement des photos des accidents, accompagnées de légendes volontairement décalées.

Un concept qui a trouvé son public. "Les gens adorent et ça les fait marrer", explique-t-il, tout en revendiquant une certaine bienveillance : "je ne mets jamais les visages ni les plaques." En outre, aucun accident grave n’est à déplorer.

- Pas du goût de tous -

Mais cette succession d’accidents ne fait pas rire tout le monde. La maire de Porcheux, Christine Renault, pointe la responsabilité de conducteurs majoritairement extérieurs au village, qui ne respecteraient ni la limitation de vitesse ni la signalisation en place. Des panneaux rappelant la limitation à 30 km/h et signalant le caractère dangereux du virage ont pourtant été récemment installés. "Des aménagements ont déjà coûté cher à la commune, entre 30.000 et 40.000 euros", rappelle l’édile, qui assure que de nouvelles mesures seront prochainement étudiées en conseil municipal.

@tf1info 😅 "Le virage a frappé, encore une fois" : un village de l'Oise devient célèbre sur les réseaux sociaux après des sorties de route à répétition ♬ son original - TF1 INFO

Sur les réseaux sociaux, la communauté continue toutefois de tourner la situation en dérision. "Ma voiture a insisté pour aller visiter cette attraction. Je n’ai pas pu l’en empêcher. Elle s’est bien amusée !", peut-on lire parmi les commentaires sur Google Maps. Et depuis quelques semaines, à l’approche des fêtes, les livreurs semblent particulièrement nombreux à se laisser surprendre par ce virage devenu une star locale.

