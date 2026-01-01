Les avantages à vie des Premiers ministres et des ministres de l'Intérieur supprimés

Annoncée par Sébastien Lecornu en septembre, la fin des "avantages à vie" pour les anciens Premiers ministres et anciens ministres de l'Intérieur est effective depuis ce jeudi 1er janvier 2026. Concrètement, 24 chauffeurs avec véhicule et 24 officiers de sécurité sont supprimés pour les ex-locataires de Matignon et de Beauvau.

Chaque ancien Premier ministre a reçu en début de semaine un courrier individualisé de la part de Sébastien Lecornu lui-même.

Dans le détail, pour les anciens Premiers ministres, 11 officiers de sécurité sont libérés, ainsi que 11 conducteurs. Pour les anciens ministres de l'Intérieur, 13 officiers de sécurité sont libérés, de même que 13 conducteurs.

"La protection policière ne sera accordée aux anciens Premiers ministres et ministres de l’Intérieur que pour une durée limitée, et reconduite en fonction de la réalité du risque. Tous les autres moyens mis à disposition des anciens Premiers ministres à vie le seront dorénavant pour une durée limitée", expliquait Sébastien Lecornu sur X en septembre.

C’est fait : les avantages « à vie » des anciens membres du Gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026.



S’il est normal que la République protège les personnes faisant l’objet de menaces, il n’est en revanche pas concevable qu’ils puissent bénéficier d’avantages à vie… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 15, 2025

Le décret, publié au Journal officiel le 17 septembre, "limite à dix ans à compter de la cessation des fonctions la période pendant laquelle les Premiers ministres bénéficient d'un véhicule de fonction et d'un conducteur automobile".

Le budget total de ces avantages des anciens premiers ministres atteignait 4,4 millions d'euros en 2019.

