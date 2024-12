Les élèves français toujours parmi les derniers de la classe en maths

Malgré des réformes menées ces dernières années, les élèves français font toujours partie des derniers de la classe en mathématiques et en sciences dans l'Union européenne, selon une étude internationale, avec une hausse des écarts entre filles et garçons en fin d'école élémentaire.

En mathématiques, en CM1, la France reste en queue de peloton de l'Union européenne, selon l'étude TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) publiée mercredi par l'Association internationale pour l'évaluation de la réussite éducative (IEA), association internationale regroupant des organismes de recherche.

Les CM1 français affichent un score de 484 points en maths et 488 en sciences, sous la moyenne des pays de l'UE (524 en maths, 518 en sciences).

L'enquête réalisée en mai 2023 a évalué des dizaines de milliers d'enfants en CM1 et 4e, dans 22 pays de l'UE et d'autres pays de l'OCDE, dont environ 4.500 pour chaque niveau en France. Seul le Chili arrive derrière la France si on élargit aux pays de l'OCDE.

Un constat comparable à celui de 2019.

Le ministère de l’Éducation nationale met en avant la stabilité des résultats alors que "les élèves ont été impactés par la crise du Covid" et que "d'autres pays de l'UE baissent d'une manière significative".

- Formation des enseignants -

"C'est peut-être lié au fait que les écoles ont été moins fermées qu'ailleurs", mais c'est aussi "peut-être malgré tout le résultat du Plan mathématique et de la formation délivrée aux professeurs des écoles", ajoute-t-on.

Lancé en 2018, le Plan mathématique, inspiré d'un rapport des mathématiciens Cédric Villani et Charles Torossian, vise à améliorer le niveau en mathématiques en France, via notamment le renforcement de la formation continue des professeurs.

"On a 45.000 professeurs des écoles formés par an", se félicite-t-on au ministère, en dépit du manque d'impact visible dans les résultats TIMSS. Le ministère met aussi l'accent sur d'autres actions annoncées plus récemment, dont de nouveaux programmes du CP à la 6e en français et maths qui entreront en vigueur à la rentrée 2025 ou la mise en place depuis la rentrée 2024 de "groupes de besoin" en français et maths au collège.

L'étude souligne, par ailleurs, que la France fait partie des pays de l'UE et OCDE les plus inégalitaires socialement en maths en CM1, avec un grand écart entre élèves très favorisés et très défavorisés.

Autre fait notable: les inégalités se sont fortement creusées entre garçons et filles en maths, avec l'écart le plus important des pays de l'UE. En maths, en CM1, cet écart passe de 13 points en 2019 à 23 points en 2023 en faveur des garçons. En sciences, où il était non significatif en 2019, il est de huit points.

"Nous avons à travailler sur la façon dont les filles se représentent les mathématiques", admet le ministère.

Une étude de l'Institut des politiques publiques avait souligné en début d'année que les filles avaient de moins bons résultats en maths dès le CP, posant la question du "poids des stéréotypes de genre qui pèsent sur les élèves".

- Sous la moyenne en 4e aussi -

En quatrième, la France reste aussi sous la moyenne de l'UE et de l'OCDE en maths. Elle est en bas de classement avec le Portugal, devant le Chili. En sciences, elle se situe également sous la moyenne internationale.

Contrairement au CM1, l'écart de score entre filles et garçons reste stable en maths en 4e. Mais les écarts s'accroissent entre les élèves les moins performants et les plus performants, alors que la France reste traditionnellement l'un des pays de l'OCDE où le poids de l'origine sociale dans la réussite des élèves est le plus fort.

Publiée il y a un an, la dernière étude Pisa de l'OCDE évaluant les performances scolaires de 81 pays avait pointé une baisse "historique" du niveau en mathématiques et un fort recul en compréhension de l'écrit en France, dans le sillage d'une baisse globale au niveau international.

L'IEA publie aussi l'étude Pirls, qui évalue les compétences en lecture et compréhension. Selon la dernière publication de cette étude, en 2023, les compétences des CM1 français se sont stabilisées en 2021 malgré la crise du Covid, mais restent là aussi sous la moyenne européenne.



AFP