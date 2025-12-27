Les principaux disparus dans le monde en 2025

Du pape François à Robert Redford en passant par Claudia Cardinale, Jane Goodall et Giorgio Armani, voici quelques-unes des personnalités disparues à travers le monde en 2025.

JANVIER

- 1er: David LODGE, 89 ans, maître britannique du roman universitaire à l'humour sarcastique

- 5: Costas SIMITIS, 88 ans, résistant contre la junte des "colonels" et Premier ministre grec (1996-2004) qui a fait entrer la Grèce dans l'euro

- 7: Jean-Marie LE PEN, 96 ans, figure de l'extrême droite française et fondateur du Front national (FN), devenu depuis le Rassemblement national (RN)

- 13: Oliviero TOSCANI, 82 ans, photographe italien provocateur de Benetton

- 16: David LYNCH, 78 ans, réalisateur américain d'"Elephant Man", "Mulholland Drive" et de la série culte "Twin Peaks"

- 30: Marianne FAITHFULL, 78 ans, chanteuse emblématique du Swinging London puis des scènes punk new-yorkaises

FEVRIER



- 4: Karim AGA KHAN IV, 88 ans, philanthrope et chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens nizârites- 8: Sam NUJOMA, 95 ans, premier président et père de l'indépendance de la Namibie obtenue en 1990 de l'Afrique du Sud- 18: Gene HACKMAN, 95 ans, acteur américain et figure du Nouvel Hollywood, oscarisé pour "French Connection" et "Impitoyable"

AVRIL

- 1er: Val KILMER, 65 ans, acteur américain, ennemi juré de Tom Cruise dans "Top Gun"

- 4: Amadou BAGAYOKO, 70 ans, chanteur malien qui formait avec sa femme Mariam, un duo de musiciens aveugles au succès planétaire ("Un dimanche à Bamako")

- 13: Mario VARGAS LLOSA, 89 ans, écrivain hispano-péruvien, prix Nobel de littérature en 2010

- 21: Jorge Mario BERGOGLIO, 88 ans, pape François, élu en 2013, Argentin et premier pape jésuite, réformiste au franc-parler ayant placé les exclus au centre de son message sans réformer la doctrine traditionnelle catholique

MAI



- 13: José "Pepe" MUJICA, 89 ans, président de l'Uruguay (2010-2015), ancien guérillero figure de la gauche latino-américaine, surnommé le "président le plus pauvre du monde"- 23: Sebastiao SALGADO, 81 ans, photographe franco-brésilien, connu pour ses photos des tragédies humaines et de la planète- 23: Mohamed LAKHDAR HAMINA, 95 ans, réalisateur algérien, seul cinéaste arabe et africain lauréat d'une Palme d'or à Cannes pour "Chronique des années de braise" (1975)- 30: Etienne-Emile BAULIEU, 98 ans, inventeur de la pilule abortive

JUIN

- 3: Edmund WHITE, 85 ans, romancier américain, figure de proue de la littérature LGBT+

- 9: Frederick FORSYTH, 86 ans, maître du roman d'espionnage britannique, auteur notamment du "Chacal" (1971)

- 11: Brian WILSON, 82 ans, musicien américain, fondateur des Beach Boys

- 23: Lea MASSARI, 91 ans, actrice italienne connue notamment pour "L'Avventura" ou "Le Souffle au coeur"

- 26: Lalo SCHIFRIN, 93 ans, compositeur de nombreuses musiques de films dont celle de "Mission impossible"

JUILLET



- 22: Ozzy OSBOURNE, 76 ans, chanteur britannique de "Black Sabbath", un des groupes pionniers du hard rock- 24: Hulk HOGAN, 71 ans, légende américaine du catch et acteur- 31: Bob WILSON, 83 ans, metteur en scène américain connu pour ses créations originales au théâtre comme à l'opéra

AOUT

- 6: Eddie PALMIERI, 88 ans, pianiste américain, légendaire salsero qui a révolutionné la musique latino

- 7: Jim LOVELL, 97 ans, astronaute américain, commandant de la mission Apollo 13 qui avait failli se terminer en catastrophe en 1970

- 17: Terence STAMP, 87 ans, acteur britannique, icône des "Swinging Sixties"

SEPTEMBRE



- 4: Giorgio ARMANI, 91 ans, couturier italien, icône de la mode et bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe- 6: Rosa ROISINBLIT, 106 ans, figure emblématique des Grands-Mères de la Place de Mai et de la lutte contre la dictature argentine- 6: Rick DAVIES, 81 ans, chanteur britannique, cofondateur du groupe de rock Supertramp- 10: Charlie KIRK, 31 ans, influenceur américain et militant conservateur allié de Donald Trump, assassiné par balle- 16: Robert REDFORD, 89 ans, acteur phare du cinéma américain, engagé à gauche et véritable parrain du cinéma indépendant aux Etats-Unis- 23: Claudia CARDINALE, 87 ans, actrice italienne naturalisée française, icône du cinéma italien et muse des plus grands réalisateurs

OCTOBRE

- 1er: Jane GOODALL, 91 ans, primatologue britannique, figure emblématique de la cause environnementale et ambassadrice des chimpanzés

- 11: Diane KEATON, 79 ans, actrice américaine, connue pour ses films avec Woody Allen et son rôle dans "Le Parrain"

NOVEMBRE



- 3: Dick CHENEY, 84 ans, ancien numéro deux de George W. Bush (2001-2009) considéré comme l'un des vice-présidents américains les plus puissants- 6: James WATSON, 97 ans, codécouvreur de la structure de l'ADN et prix Nobel de médecine, également connu pour ses propos sexistes ou racistes- 24: Jimmy CLIFF, 81 ans, chanteur jamaïcain, légende du reggae- 29: Tom STOPPARD, 88 ans, dramaturge britannique couronné notamment pour "Shakespeare in Love"

DECEMBRE

- 5 : Frank GEHRY, 96 ans, architecte américano-canadien à l'origine notamment du musée Guggenheim de Bilbao

- 6 : Martin PARR, 73 ans, photographe documentaire britannique

- 14 : Rob REINER, 78 ans, réalisateur américain, auteur de "Quand Harry rencontre Sally" et son épouse, la photographe Michele Singer, 68 ans, retrouvés poignardés

AFP