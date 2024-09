Ligue 1: le PSG reprend ses bonnes habitudes contre Rennes avant Arsenal

Un Paris SG séduisant a dominé Rennes 3-1 vendredi pour la 6e journée de Ligue 1, laissant derrière lui deux matches poussifs pour préparer au mieux le choc à Londres contre Arsenal mardi en Ligue des champions.

L'équipe entraînée par Luis Enrique met la pression en tête du classement sur Monaco et Marseille (16 points contre 13), qui feront face ce weekend respectivement à Montpellier samedi (21h00) et Strasbourg dimanche (20h45).Le PSG ne pouvait pas rester sur les deux matches très moyens contre Gérone (victoire à l'arraché 1-0) et à Reims (égalisation au forceps pour le 1-1), avant l'un de ses déplacements les plus compliqués de la saison à Londres contre Arsenal.L'opposition n'a probablement pas été aussi féroce qu'elle le sera mardi mais le PSG a bien réagi à ce coup de mou qui était venu interrompre un départ de saison canon.Paris a été dynamique au milieu, incisif dans l'animation offensive. Et ce malgré les ratés qui ont d'abord plombé le bilan parisien, comme cette improbable reprise à bout portant sur la barre d'Achraf Hakimi, malgré le centre offrande de Bradley Barcola.Ousmane Dembélé, efficace depuis le début de la saison (quatre buts), a croqué deux frappes et oublié de faire la passe à ses coéquipiers démarqués.En revanche, c'est lui qui a parfaitement décalé Bradley Barcola qui a trouvé le petit filet, après avoir aidé Joao Neves à récupérer le ballon sur la ligne médiane dans les pieds de l'imprudent Christopher Wooh (1-0, 30).- Insuffisances -Barcola, auteur d'un doublé sur un centre parfait de Hakimi (3-0, 68), a aussi été à l'origine du second but (58) en enroulant une frappe sur le poteau, avant la tête plongeante victorieuse de Lee Kang-in, préféré à Randal Kolo Muani à la pointe de l'attaque en l'absence de Gonçalo Ramos et Marco Asensio.Pour l'anniversaire de ses 20 ans, Joao Neves, arrivé cet été au club, a encore fait forte impression au point de paraître déjà le taulier dans ce secteur du jeu, au moins lorsque Vitinha n'est pas là comme vendredi soir. Entre récupérations, tacles, coups de pression et passes bien senties, Joao Neves s'est même permis un coup du sombrero en deuxième période.Le bilan est moins glorieux en défense, gagnée par moments lors du premier acte par la fébrilité, avec plusieurs dégagements non maîtrisés, Marquinhos ou Lucas Beraldo parfois pris à revers... Ayant identifié les insuffisances aériennes de son adversaire, Rennes a tenté de mettre le PSG en difficulté dans ce domaine, en particulier sur les coups de pied arrêtés.Le but d'Arnaud Kalimuendo sur pénalty (75) est d'ailleurs venu d'une main de Beraldo sur corner. Il y a aussi eu juste après un sacré flottement lors de deux corners consécutifs, obligeant pour le premier le gardien Matvey Safonov, aligné pour la 3e fois en l'absence de Donnarumma, à sortir difficilement le ballon.Autant d'avertissements pour le PSG avant le déplacement mardi à Arsenal, doté d'un entraîneur spécialisé sur les coups de pied arrêtés.