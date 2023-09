Ligue 1: Nice et un grand Bulka s'offrent Monaco et la place de leader

Avec deux pénaltys accordés mais ratés par Folarin Balogun face à un excellent Marcin Bulka, Monaco a été battu par Nice dans le temps additionnel (1-0) vendredi soir en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, au terme d'un match très enlevé.

Il a fallu attendre la toute fin de match pour voir Jérémie Boga, entré en cours de match, slalomer dans la surface monégasque et donner la victoire aux hommes de Francesco Farioli (90e+1), toujours invaincus cette saison.Après leur exploit à Paris vendredi dernier (3-2), les Niçois ont donc enchaîné avec un deuxième succès de haut vol, à Monaco qui concède sa première défaite. Cette troisième victoire consécutive en championnat les placent, avec 12 points, en tête de la Ligue 1, une unité devant des Monégasques qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.Adi Hütter avait décidé de titulariser pour la première fois de la saison l'attaquant Folarin Balogun, recrue estivale à 30 millions hors bonus, buteur à Lorient dimanche dernier (2-2). Il a, par conséquent, laissé Wissam Ben Yedder, spécialiste des pénaltys, sur le banc.Mal lui en a pris, puisque l'international américain s'est manqué deux fois dans l'exercice. Une première fois en début de rencontre, à la suite d'une faute de Jordan Lotomba sur Aleksandr Golovin. Balogun a alors croisé sa tentative à ras de terre. Marcin Bulka s'est vite couché pour détourner (11e).Puis, une deuxième fois, après la pause, alors que la sanction arbitrale était tombée à la suite d'un léger manque de promptitude de Morgan Sanson devant Takumi Minamino (55e). Cette fois-ci, Balogun s'est complètement raté: il a frappé en force au milieu. Bulka, concentré, a été une nouvelle fois impérial.- Devant Jim Ratcliffe -Le gardien niçois, successeur de Kasper Schmeichel, l'a d'ailleurs été toute la rencontre. Ainsi, après sa victoire à Paris vendredi dernier, Nice revient encore invaincu d'un terrain hostile.Car Boga a marqué dans les arrêts de jeu. Mais les Aiglons auraient pu l'emporter avant. Sofiane Diop (frappe enroulé ratée, 3e, tête sur Köhn, 30e, tir au-dessus, 32e) et Terem Moffi (bel arrêt de Köhn, 38e) ont eu de belles opportunités en première mi-temps.L'excellent milieu burundais Youssouf Ndayishimiye a, lui, claqué sa tête sur la barre (77e). C'était alors le début de la période où Nice a cherché à aller gagner le match. En bleu pour l'occasion et, comme la saison dernière (victoire 3-0) sous les yeux du patron d'Ineos Jim Ratcliffe, les Niçois ont poussé très fort dans le dernier quart d'heure, alors que Monaco avait laissé passer sa chance en première période.Malgré l'échec de Bologun sur son premier pénalty, Monaco avait, en effet, continué à pousser fort, sans réellement être dangereux, excepté lorsque Ndayishimiye a dévié tout juste hors des buts, une tentative de Vanderson (45e+3).Désormais l'équipe de Nice, qui reçoit Brest lors de la 7e journée de Ligue 1 la semaine prochaine, aura les yeux braqués sur elle et devra assumer son nouveau statut de leader. Monaco, pour sa part, aura dès la prochaine journée l'occasion de se relancer dans un nouveau derby: à Louis-II, contre Marseille.