Ligue 1 : quatrième victoire pour Paris, leader devant l'OM

Un doublé d'Ousmane Dembélé a permis au Paris Saint-Germain de disposer de Brest 3-1 samedi et de s'assurer d'être leader du championnat à l'issue de la 4e journée de Ligue 1, où Marseille s'est installé à la 2e place après son succès contre Nice.

Dominateur mais inefficace, le PSG a d'abord été mené par Brest après une faute dans la surface de Nuno Mendes sur Ludovic Ajorque et un pénalty transformé par Romain Del Castillo (29e).

Mais Dembélé, intenable sur son couloir droit a remis les deux équipes à égalité de la tête avant la pause (1-1, 42e).

Le PSG a fait la différence en deux minutes en seconde période grâce à une belle frappe de Fabian Ruiz (73e) et Dembélé à nouveau, qui avait bien suivi une tentative contrée de Randal Kolo Muani (74e).

Solide leader de Ligue 1 après 4 journées avec 12 points, le PSG recevra Gérone mercredi en Ligue des champions. Brest, lui, accueillera le Sturm Graz jeudi pour sa grande première en C1.

Plus tôt dans la journée, efficace et solide à défaut d'être très brillant, Marseille a battu Nice 2-0 à domicile dans une ambiance de fête prolongeant l'euphorie depuis l'arrivée cet été de Roberto De Zerbi, son entraîneur italien.

Avec 10 points en quatre matches et une différence de but très favorable (+8), l'OM est le dauphin du Paris SG.

- La fête à Marseille -

Mais Marseille a été malmené par son voisin niçois durant une grosse demi-heure et c'est finalement sur un ballon en cloche tout à fait anodin, que Marseille a trouvé l'ouverture, via sa dernière recrue, Neal Maupay, ancien Aiglon (1-0, 40e).

Toujours bousculée, l'équipe de De Zerbi a doublé la mise sur une frappe magnifique de Luis Henrique après une remise d'Amine Harit (2-0, 53e).

La rencontre s'est finie dans le brouillard des fumigènes allumés à la 84e minute par les quadragénaires du Commando Ultra et à la 94e minute par les trentenaires des MTP, pour fêter également les 125 ans du club salués par un maillot collector et immaculé.

Plus tard dans la journée, Monaco a déroulé à Auxerre (3-0), se préparant parfaitement pour la réception du FC Barcelone, le 19 septembre lors de la 1ère journée de Ligue des champions.

Portés par leur milieu et capitaine Denis Zakaria, auteur d'une passe décisive et d'un but, les Monégasques enfoncent un peu plus Auxerre dont c'est la troisième défaite consécutive.

Thilo Keher (8e), bien aidé par une faute de main de Donovan Léon, le portier de l'AJA, Venderson, servi par Zakaria (25e) et Zakaria lui-même (89e) permettent à Monaco d'occuper la 3e place provisoire du classement de Ligue 1, à égalité de points avec l'OM (10 pts), en attendant dimanche les rencontres de Nantes opposé à Reims et de Lens face à Lyon en clôture de la 4e journée.

