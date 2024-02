Ligue 2: le Bordelais Elis placé dans un coma artificiel après un gros choc aérien

L'attaquant hondurien des Girondins de Bordeaux, Alberth Elis, a été placé dans un coma artificiel, selon France Bleu Gironde, après un gros choc à la tête lors d'un duel aérien avec un joueur de Guingamp, samedi au Matmut Atlantique, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 2.

Après son évacuation en tout début de rencontre, Elis a été transporté, conscient, à l'hôpital pour des examens.Selon les informations de France Bleu Gironde, c'est durant son transfert à l'hôpital que le joueur a été placé dans un coma artificiel par les médecins. "Une décision prise en raison de son agitation à ce moment-là,. Il est depuis pris en charge par le service de réanimation de l'établissement bordelais", précise la radio.Le match entre les Girondins et les Guingampais a été interrompu pendant huit minutes alors qu'Elis, très sonné, était soigné sur la pelouse entouré par ses coéquipiers et des joueurs de l'En Avant. Le joueur a ensuite été évacué sur une civière.Le choc a eu lieu après à peine quarante secondes de jeu quand Elis a repris un centre de Clément Michelin de la tête. Le ballon a alors trouvé la transversale avant de rebondir devant la ligne et touché à nouveau la barre. Mais sur cette action, Elis a heurté la tête du défenseur guingampais Donatien Gomis. Si ce dernier a rapidement retrouvé ses esprits, Elis a lui été sérieusement sonné et soigné pendant de longues minutes avant d'être évacué.