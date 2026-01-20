Ligue des champions: Arsenal file en 8e, City et le Paris SG chutent

Sorti vainqueur du choc contre l'Inter Milan mardi en Ligue des champions (2-1), Arsenal est la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale, alors que le Paris SG et Manchester City se sont inclinés, respectivement battus par le Sporting Portugal et Bodo-Glimt.

Leaders de la Premier League, les Gunners font également cavaliers seuls sur la scène européenne, avec un septième succès en autant de rencontres de C1, cette fois à San Siro.Grâce à un doublé de Gabriel Jesus (10e, 31e) et un but de Victor Gyokeres (84e), les hommes de Mikel Arteta ont brillamment décroché le premier billet pour les 8es de finale avant même la dernière journée, malgré une belle lucarne de Petar Sucic pour brièvement égaliser (18e).C'est une nouvelle déception pour les Interistes, peu en réussite contre les grosses équipes cette saison, et qui rétrogradent à la 9e place (12 points).Un autre doublé, celui de Kylian Mbappé, a lancé le naufrage de Monaco, en perdition au Bernabéu (6-1) comme en Ligue 1. L'attaquant star du Real Madrid a été sans pitié pour son ancien club, signant ses 10es et 11es buts en Ligue des champions cette saison, avant que ses coéquipiers n'alourdissent le score.Pour sa première en C1 sur le banc du Real, une semaine après avoir succédé à Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa peut souffler: deuxième avec 15 points, le club Merengue a un pied en 8e de finale avant de se déplacer chez le Benfica.- City et le PSG trébuchent -Le Paris SG, tenant du titre, a lui été surpris sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1), sonné dans les dernières minutes de jeu malgré une énorme domination et trois buts refusés.Après avoir été surpris sur un corner des Lisboètes où Luis Suarez a ouvert le score (72e), les Parisiens ont égalisé avec Khvicha Kvaratskhelia (79e), avant que Suarez ne signe un doublé (90e), de la tête, pour renverser la rencontre.Après un nul décevant à Bilbao (0-0), c'est un nouvel accroc pour les Parisiens en Ligue des champions, dont la place dans le Top 8 n'est pas assurée (5e, 13 points).Autre mastodonte d'Europe, Manchester City est lui tombé de haut chez les modestes Norvégiens de Bodo-Glimt (3-1), et sont septièmes avec 13 point avant les autres matches de mercredi. Ils recevront Galatasaray la semaine prochaine.Dépassés en défense, peu inspirés offensivement à l'image d'un Erling Haaland muet, les hommes de Pep Guardiola ont même perdu les pédales à l'image de Rodri, exclu.Tottenham (4e, 14 points) a lui pris une option sur les 8es face à un autre concurrent à la qualification directe, le Borussia Dortmund, qui a coulé (2-0) après l'exclusion de son défenseur Daniel Svensson (26e).En bas de tableau, l'Olympiakos a maintenu un mince espoir de qualification (22e, 8 points) grâce à son succès 2-0 à domicile contre le Bayer Leverkusen (19e, 9 points), qui fait lui une bien mauvaise opération, mais reçoit la semaine Villarreal, déjà éliminé et défait à domicile par l'Ajax Amsterdam (2-1).Champion d'Italie en difficulté, Naples a cru un temps se relancer dans la course aux barrages, en profitant de l'infériorité numérique de Copenhague pour ouvrir le score. Mais les Danois ont égalisé sur penalty en fin de rencontre (1-1), et les deux équipes occupent provisoirement les deux dernières places qualificatives.