Maldives: victoire écrasante aux législatives du parti du président pro-Chine

Le parti du président des Maldives, Mohamed Muizzu, a remporté une victoire écrasante aux élections législatives dimanche, selon les premiers résultats, les électeurs ayant orienté leur vote vers la politique de rapprochement avec la Chine du chef de l'Etat, au détriment de l'Inde, longtemps puissance dominante sur l'archipel touristique de l'océan Indien.

Le parti de M. Muizzu, le Congrès national du peuple (PNC), a raflé 66 sièges sur les 86 premiers déclarés, selon les résultats de la Commission électorale des Maldives, ce qui dépasse de très loin la majorité absolue dans ce parlement monocaméral qui ne compte que 93 membres.Ce vote, dont les résultats sont tombés plus tôt que prévus, était considéré comme un test crucial pour le projet de M. Muizzu de renforcer la coopération économique avec la Chine, notamment par la construction de milliers d'appartements sur des terres récupérées de manière controversée.M. Muizzu a attribué en avril des contrats d'infrastructures à des entreprises publiques chinoises, une décision controversée en pleine campagne pour les élections législatives.Le PNC et ses alliés ne disposaient que de huit sièges sous la législature sortante, ce qui avait paralysé Mohamed Muizzu, élu en septembre.Le président Muizzu, âgé de 45 ans, a été l'un des premiers à voter dimanche, dans une école de la capitale Malé, dont il fut le maire entre 2021 et 2023, en exhortant les Maldiviens à se rendre aux urnes.Les Maldives, destination de vacances privilégiée aux plages de sable blanc immaculé, occupent une position stratégique sur les principales routes maritimes internationales est-ouest, et sont devenues un foyer de rivalité géopolitique entre l'Inde et la Chine.- Accord avec Pékin -"La géopolitique a été très présente en arrière-plan de la campagne des partis pour les élections de dimanche", a déclaré à l'AFP un collaborateur de M. Muizzu, sous couvert de l'anonymat.M. Muizzu s'est engagé à expulser les 89 militaires indiens stationnés dans le pays insulaire pour piloter trois avions offerts aux Maldives par l'Inde afin d'effectuer des patrouilles sur leur vaste territoire maritime.Le retrait a commencé en mars avec le départ de 25 soldats stationnés dans l'atoll d'Addu, le plus méridional de l'archipel."Il y travaille", a développé son collaborateur, estimant cependant que "le Parlement n'a pas coopéré avec lui".Depuis que Mohamed Muizzu, 45 ans, est entré en fonction fin 2023, les députés ont bloqué trois de ses nominations au gouvernement et refusé certaines de ses propositions budgétaires.Le Parlement sortant, dominé par le Parti démocrate maldivien (MDP) pro-Inde de son prédécesseur Ibrahim Mohamed Solih, a cherché à contrecarrer ses efforts pour réorienter la diplomatie de l'archipel.L'ancien président et mentor de M. Muizzu Abdulla Yameen (2013-2018) a été libéré jeudi, à la suite de l'annulation par un tribunal de sa condamnation à onze ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent.La Haute Cour des Maldives a ordonné un nouveau procès, estimant que celui qui s'est tenu en 2022 n'avait pas été équitable.M. Yameen a promis de poursuivre la campagne anti-indienne qui a permis à son allié de remporter la présidentielle de septembre dernier.Toujours en mars, Malé a signé un accord "d'assistance militaire" avec Pékin qui vise à "renforcer les liens bilatéraux", selon le ministère maldivien de la DéfenseL'Inde considère l'archipel comme faisant partie de sa sphère d'influence, mais les Maldives ont basculé dans l'orbite de la Chine - leur plus important créancier étranger - avec l'élection de M. Muizzu.