Mamdani, figure anti-Trump, s'installe jeudi à la mairie de New York

Adversaire résolu de Donald Trump, auquel tout l'oppose, le démocrate Zohran Mamdani, premier maire musulman élu en novembre à la tête de la ville de New York, prend ses fonctions jeudi pour un mandat de quatre ans à forte portée politique et symbolique.

Zohran Mamdani prêtera serment juste après minuit devant une intime, la procureure générale de New York Letitia James, ennemie personnelle de Donald Trump, qu'elle a poursuivi en justice et lequel a en retour récemment tenté de la faire inculper. Une cérémonie devant l'hôtel de ville, présidée par la figure de la gauche américaine Bernie Sanders, et une fête de quartier sont ensuite prévues à la mi-journée.

Un événement festif qui fait écho à "l'un des messages principaux" que l'élu a martelé durant sa campagne, à savoir que "New York est une ville formidable dans laquelle on aime vivre", analyse pour l'AFP Lincoln Mitchell, professeur de sciences politiques à l'université Columbia.

- Chantiers politiques -

Le futur maire, socialiste revendiqué dans un pays où ce mot est associé à l'extrême gauche, a bâti son programme autour du coût de la vie, prohibitif dans la mégalopole aux 8,5 millions d'habitants. Son prédécesseur, Eric Adams, s'est toutefois employé à en compliquer une mesure phare, le gel des loyers de plus d'un million d'appartements, en nommant ou renommant plusieurs proches au comité chargé d'en décider.

Les modalités des autres promesses de Zohran Mamdani (construction de 200.000 logements abordables, garde d'enfants accessible à tous, supermarchés publics aux prix bas, gratuité des bus) ne sont pas encore connues.

Bon point pour lui: il affiche d'excellentes relations avec Kathy Hochul, la gouverneure démocrate de l'Etat de New York, au niveau duquel sont avalisées de nombreuses mesures municipales, notamment les hausses d'impôts qu'il envisage.

- Opposition à Trump -

Contre toute attente, après une campagne acrimonieuse, la rencontre entre Donald Trump et Zohran Mamdani fin novembre a été cordiale.

L'élection passée, "les résultats comptent davantage que les symboles", observe John Kane, enseignant à la New York University. Le futur maire "a judicieusement cherché un terrain d'entente avec Trump: refaire de New York une ville où il fait bon vivre".

Avec la présence accrue de la police de l'immigration dans la ville, difficile de dire combien de temps ce réchauffement durera. Les électeurs "attendent réellement" que leur 111e maire (ou 112e, selon les décomptes) s'oppose fortement à la politique de Donald Trump, rappelle Lincoln Mitchell.

- Publics à rassurer -

A 34 ans, Zohran Mamdani est l'un des plus jeunes maires de New York, ayant eu avant cela comme unique mandat celui de représentant de quartier à l'Assemblée de l'Etat. Critiqué pour son manque d'expérience, l'élu s'entoure de collaborateurs aguerris, certains issus de précédentes mandatures ou même de l'administration de l'ex-président Joe Biden.

Il a aussi ouvert le dialogue, avant même son élection, avec les milieux d'affaires, dont certains prévoyaient un exode massif des riches New-Yorkais... qui ne s'est pour l'instant pas réalisé, ont affirmé plusieurs dirigeants du secteur immobilier ces dernières semaines.

Défenseur de la cause palestinienne, ce musulman d'origine indienne doit aussi continuer de donner des gages à la communauté juive. Récemment, une de ses recrues a démissionné après la découverte de tweets antisémites qu'elle avait postés dans sa jeunesse.

- "Figure culturelle" -

"Le maire de New York est (presque) toujours une figure culturelle", relève enfin Lincoln Mitchell. Brève incursion dans le rap, cours d'improvisation à Manhattan, équipe de foot à Brooklyn, costumes "d'entrée de gamme (...) pour un trentenaire qui cherche à être pris au sérieux", dixit le New York Times... La presse décortique le personnage.

Son épouse Rama Duwaji, illustratrice d'origine syrienne, rencontre le même engouement. Son compte Instagram a gagné plus d'un million d'abonnés depuis novembre, selon les statistiques de Social Blade. En Une de la publication du New York Magazine consacrée à la mode et à la culture, The Cut, elle a récemment dit ne pas être une "politicienne" mais "un soutien pour Z", le surnom de Zohran Mamdani et vouloir utiliser son rôle de Première dame de New York "du mieux possible en tant qu'artiste".



