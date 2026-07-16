Manifestations en Ukraine contre le départ du ministre de la Défense

Quelques heures après des frappes russes, des centaines d'Ukrainiens se sont rassemblés jeudi à Kiev, comme dans différentes villes du pays, pour protester contre la démission du populaire ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, dans le cadre d'un remaniement voulu par le président Volodymyr Zelensky.

Vu comme un réformateur de l'armée ukrainienne, tourné vers l'inclusion des nouvelles technologies sur le front pour épargner des vies de soldats, Mykhaïlo Fedorov, nommé à ce poste en janvier dernier, a déclaré mercredi soir qu'il quittait ses fonctions.

Ce départ, vu comme un limogeage après l'annonce par le président Volodymyr Zelensky d'un remaniement gouvernemental, provoque de vives inquiétudes pour le futur des troupes ukrainiennes qui ont réussi ces derniers mois à mettre à l'arrêt l'élan russe sur le front et à accroître la pression sur Moscou par des frappes sur des cibles lointaines en Russie.

A Kiev, des journalistes de l'AFP ont observé plusieurs centaines de personnes réunies sur une place du centre-ville, brandissant des drapeaux ukrainiens et européens et scandant "honte" et "rendez Fedorov", au lendemain de l'annonce de son départ.

"L’objectif de Fedorov est que les gens se battent moins et que les drones se battent plus. Et il l’a prouvé, non pas avec des mots, mais avec des actes", a expliqué Margarita Grechko, une manifestante de 27 ans qui travaille dans la technologie militaire, à l'AFP.

La démission entérinée mardi par le Parlement de la Première ministre Ioulia Svyrydenko, remerciée deux jours plus tôt par M. Zelensky, entraîne nécessairement le départ des ministres de son gouvernement.

Si le remaniement n'est pas encore définitif, la perspective, ou la probabilité, que M. Fedorov ne soit pas reconduit dans ses fonctions a suscité la colère d'une partie de la population.

- "Pourquoi?" -

Selon les médias ukrainiens, des manifestations ont également eu lieu à Odessa (sud), Kharkiv (nord-est), Dnipro (centre-est) et Lviv (ouest), où une centaine de personnes se sont rassemblées.

Les manifestants se sont réunis sur la même place que les rassemblements anticorruption qui ont secoué l'Ukraine l'été dernier, après un vaste scandale de corruption touchant l'entourage du président Zelensky.

M. Fedorov "a mis au jour la corruption, les détournements de fonds, et il a commencé à agir; il ne se cachait pas et il n'était pas commode", estime Margarita Grechko. "Il a tout fait comme il fallait, alors pourquoi l'a-t-on écarté?"

Le président ukrainien avait confié à ce jeune ministre de 35 ans la tâche d'insuffler une énergie nouvelle dans la machine de guerre de Kiev, qui lutte contre l'invasion russe depuis plus de quatre ans.

M. Fedorov a passé une grande partie de la guerre à promouvoir les technologies de pointe, et notamment les drones, afin de pallier les pénuries de soldats, d'argent et de munitions.

Parmi les manifestants, beaucoup brandissaient des pancartes contre le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, dont le conflit avec M. Fedorov est considéré par les médias ukrainiens, comme ayant déclenché ce limogeage.

"C'est un boucher, les soldats se plaignent de lui; il mène réellement des assauts de chair à canon dans lesquels nos gens meurent tout simplement", estime Margarita Grechko auprès de l'AFP.

L'Ukraine est fréquemment secouée par des scandales concernant la mobilisation des soldats ukrainiens ainsi que les méthodes de conduite de la guerre depuis le déclenchement de l'invasion à pleine échelle du pays par la Russie en février 2022.

- Démissions au ministère -

Pour beaucoup, M. Fedorov incarne le renouveau face à une armée que beaucoup accusent d'être ankylosée par la corruption et une bureaucratie héritée de l'Union soviétique.

Dans le sillage du ministre de la Défense, le commandant en second de l'armée de l'air ukrainienne Pavlo Yelizarova lui aussi annoncé sa démission sur les réseaux sociaux, affirmant avoir rejoint les forces de défense en 2022 pour "gagner, plutôt que de se livrer à des gestes symboliques".

La veille, c'était Serguiï Sternenko, conseiller auprès du ministère, qui avait annoncé qu'il quittait également ses fonctions dans un message sur Telegram.

"J’espère qu'aujourd’hui nous réussirons à maintenir Fedorov au poste de ministre de la Défense", explique Roman Vlada, un entrepreneur de 30 ans, à l'AFP.

"Je pense que Zelensky a peur. Zelensky a peur des personnes efficaces."

Aucune annonce n'a pour le moment été faite par le président Volodymyr Zelensky concernant un remplaçant à Mykhaïlo Fedorov, et sa démission n'a pas encore été votée par le Parlement ukrainien.



AFP