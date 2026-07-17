Mexique : alerte tsunami après le tremblement de terre de 7,3 dans le sud du pays

Un tremblement de terre de magnitude 7,3, suivi d’une réplique de 5,3, a frappé vendredi le sud du Mexique à sa frontière avec le Guatemala, a rapporté l’Institut géologique américain USGS, sans faire de dégâts majeurs selon les premiers rapports obtenus par l’AFP. Une alerte tsunami a ensuite été émise par l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

La secousse, qui s’est produite au large dans le Pacifique et à 15 km de profondeur, a été enregistrée à 09h48 locales (14h48 GMT) à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tapachula, dans l’État du Chiapas. La secousse a été ressentie dans l’État voisin d’Oaxaca, ainsi qu’au Guatemala et au Salvador, ont constaté des journalistes de l’AFP.

« Suite au séisme (…), je me suis entretenu avec les gouverneurs du Chiapas et du Tabasco, États qui n’ont signalé aucun dégât pour l’instant. Des protocoles sont en cours d’activation dans les États voisins », a déclaré la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum Pardo sur son compte X.

« La Marine mexicaine recommande d’éviter ces plages pendant les six prochaines heures en raison du risque de tsunami », a-t-elle également mis en garde, avant de préciser que « Les autorités des différents niveaux de gouvernement effectuent des constatations sur le terrain pour évaluer d’éventuels dommages structurels et coordonner les mesures préventives. »

À Tuxtla Gutiérrez, capitale de l’État du Chiapas, quelques scènes de panique ont été observées dans les rares immeubles de grande hauteur de la ville, a constaté une journaliste de l’AFP sur place.

« Il n’y a pas de dommages graves », a déclaré le secrétaire de la Marine, Raymundo Morales. De fortes vagues sont attendues sur la côte du sud du Pacifique mexicain et la population a été appelée à s’éloigner des rivages.

Au Chiapas, les autorités locales de la protection civile ont mis en garde sur des variations du niveau de la mer d’un peu plus d’un mètre.