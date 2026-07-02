Mondial-2026 : Ronaldo - Modric à l'affiche, l'Espagne doit accélérer

Pas toujours convaincant en poule, le Portugal de Ronaldo se frotte jeudi à la Croatie de Modric, lors des 16e de finale du Mondial où l'Espagne de Lamine Yamal, opposée à l'Autriche, veut conjurer le sort en remportant enfin un match couperet pour la première fois depuis 2010.

Dans le troisième duel de la journée, la Suisse laissera de côté toute nostalgie au moment de retrouver, à la tête de l'Algérie, Vladimir Petkovic, qui avait fait franchir un cap à la "Nati" en Europe de 2014 à 2021.

. L'Espagne veut retrouver l'esprit de 2010

Eliminés dès le premier tour en 2014, puis en huitièmes de finale -- dans des éditions sans 16es -- en 2018 et 2022, les champions d'Europe espagnols espèrent enfin briser la malédiction qui les suit depuis maintenant seize ans et leur premier et unique sacre mondial.

"Ce sont des choses du passé. On se concentre sur le quotidien, sur le fait d'arriver le mieux préparé possible", a relativisé le sélectionneur Luis De La Fuente avant le match contre l'Autriche à Los Angeles (19h00 GMT).

En tête de son groupe malgré un retard à l'allumage contre le Cap Vert (0-0) et une impression mitigée, la Roja doit hausser le ton avec son prodige Lamine Yamal, prêt à jouer tout le match.

En face, l'Autriche, avec ses piliers David Alaba et Marcel Sabitzer, a assuré l'essentiel contre la Jordanie (3-1), résisté en vain à l'Argentine (2-0), avant d'arracher le nul in extremis contre l'Algérie (3-3).

. CR7 face à Modric,

Au crépuscule de leur carrière internationale, les quadragénaires Cristiano Ronaldo et Luka Modric vont livrer un ultime affrontement, après avoir partagé tant de titres ensemble au Real Madrid, entre 2012 et 2018.

Ce choc entre le Portugal et la Croatie, prévu à 19h00 (23h00 GMT) à Toronto, risque d'être touché par la vague de chaleur extrême dans le nord-est du continent américain, les températures maximales étant attendues entre 34 et 37°C dans la ville canadienne.

Jusqu'ici le Portugal a alterné le bon (5-0 contre l'Ouzbekistan) et le moins bon (1-1 face à la RD Congo, et 0-0 face à la Colombie) et a dû se contenter de la deuxième place de son groupe.

Sans certitudes dans le jeu à l'abord de la phase finale, il est temps pour les hommes de Roberto Martinez de justifier leur présence parmi les favoris au début de la compétition.

Il faudra pour cela écarter la Croatie qui, outre Modric (40 ans), s'appuie encore sur un autre vétéran Ivan Perisic (37 ans), malgré l'émergence de Martin Baturina ou Luka Sucic, tous deux buteurs et âgés de 23 ans.

. La Suisse face à son "mentor"

Solide à défaut d'être vraiment séduisante, la Suisse est confiante avant de retrouver, à Vancouver (03h00 GMT), l'Algérie avec, à sa tête, Vladimir Petkovic qui avait fait franchir un palier aux Helvètes.

L'entraîneur bosnien naturalisé suisse avait notamment guidé la Nati en quarts de finale de l'Euro-2021, après avoir éliminé la France de Didier Deschamps et Kylian Mbappé.

Désormais Petkovic a l'ambition de ramener les Fennecs en huitièmes de finale du Mondial pour la première fois depuis 2014 au Brésil.

. L'Angleterre s'en sort, la Belgique miraculée

Longtemps menés au score par des Congolais impressionnants de solidarité, après un but précoce de Brian Cipenga (7e), les Anglais se sont appuyés sur leur buteur et capitaine Harry Kane, auteur d'un doublé dans le dernier quart d'heure (75e et 86e), pour s'en sortir.

Le niveau va monter d'un cran au prochain tour pour les hommes de Thomas Tuchel opposés à l'un des pays hôtes, le Mexique, invaincu sans concéder le moindre but.

Les Belges, eux, étaient menés 2-0 et filaient tout droit vers une élimination précoce quand le Sénégal s'est effondré en trois minutes. La faute à Romelu Lukaku (86e) puis Youri Tielemans (89e) qui ont marqué pour arracher la prolongation. Tielemans s'est chargé de mettre fin aux espoirs des Lions de la Teranga en réussissant un penalty au bout de la prolongation.

Comme les Anglais, les Diables rouges affronteront au prochain tour l'un des pays organisateurs, les Etats-Unis. Team USA sera privé de l'attaquant monégasque Folarin Balogun, expulsé face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) après avoir auparavant inscrit son troisième but dans le tournoi.



AFP