CGSS : les administrateurs du groupe majoritaire du Conseil d’administration demande l'ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement

Conscients des nombreuses interrogations suscitées au sein de la population par la nomination de Jean-Xavier Bello au poste de Directeur général de la CGSS de La Réunion, les administrateurs du groupe majoritaire du Conseil d’administration ont saisi les Directeurs généraux de la CNAM, de la CNAV et de l’URSSAF afin de leur demander de surseoir à cette nomination et d’engager une nouvelle procédure de recrutement. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette démarche vise à garantir des conditions de sélection fondées sur la transparence, l’équité et la confiance de l’ensemble des parties prenantes.

Pour les administrateurs du groupe majoritaire, la procédure a été marquée par un défaut d’information. Ils relèvent également que certaines réalisations présentées comme probantes dans le parcours du candidat apparaissent en décalage avec la réalité constatée

et rapportée par des collaborateurs de la CGSS de Guyane.

Par ailleurs, le groupe majoritaire s’interroge sur les conditions dans lesquelles ont été définis les critères figurant dans l’appel à candidatures.

En effet, les prérequis retenus — être déjà Directeur général, disposer d’expériences dans plusieurs branches de la Sécurité sociale et justifier d’une connaissance de l’Outre-mer — semblent avoir restreint considérablement le nombre de candidats potentiels, voire conduit à une situation de quasi-candidature unique.

Or, toute procédure de recrutement doit garantir l’égalité d’accès aux fonctions concernées et ne saurait avoir pour effet d’orienter implicitement la sélection vers un candidat déterminé.

Enfin, le groupe majoritaire considère qu’une telle démarche est aujourd’hui indispensable pour restaurer un climat de sérénité, tant au sein du Conseil d’administration qu’auprès des salariés de l’organisme, nombreux à exprimer leurs inquiétudes face à cette situation.