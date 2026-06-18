Mondial-2026 : une nouvelle affaire de refus de visa prive l'Ivoirien Wahi du choc contre l'Allemagne

Après des supporters, un arbitre somalien et le milieu ghanéen Thomas Partey, une autre affaire de refus de visa visant un ressortissant africain vient perturber le Mondial-2026: l'Ivoirien Elye Wahi ne pourra pas se rendre au Canada pour y affronter l'Allemagne samedi.

La Fédération ivoirienne de football (FIF) ne précise pas les raisons pour lesquelles les autorités canadiennes ont refusé l'entrée sur leur territoire à l'attaquant de 23 ans, parallèlement soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France autour d'un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1 avec son club de l'OGC Nice.

Elye Wahi est le deuxième joueur du Mondial pour lequel le Canada refuse l'entrée après le milieu du Ghana Thomas Partey, poursuivi pour viols au Royaume-Uni. Le gouvernement ghanéen a tenté d'obtenir l'annulation du refus de visa devant la justice canadienne, sans succès. Les Black Stars ont donc évolué sans le joueur de Villarreal lors de leur victoire face au Panama (1-0) mercredi à Toronto.

Les États-Unis ont de leur côté refusé de délivrer des visas à des délégations de supporters - notamment de Côte d'Ivoire et du Sénégal - et refoulé l'arbitre somalien Omar Artan, malgré un visa en règle, estimant qu'il était "lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes".

Selon la Fédération ivoirienne, "les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade" pour Elye Wahi. Il "ne pourra effectuer le déplacement de la délégation au Canada", a ajouté la FIF dans son communiqué, sans préciser les raisons du refus.

- Enquête ouverte en France -

Mercredi, la Ligue française de football professionnel (LFP) a annoncé avoir déposé une plainte contre X "pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l'escroquerie en bande organisée" après avoir été alerté de paris sportifs suspects concernant "un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi".

Le parquet de Marseille a de son côté indiqué à l'AFP "qu'un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le Championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d'une enquête ouverte (...) au titre de la juridiction interrégionale spécialisée des chefs d'escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment", confirmant une information du journal américain The Athletic.

"A l'issue de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent", a précisé le parquet.

Lors de cette rencontre face à Metz, le 17 mai dernier, Wahi avait reçu un carton jaune à la 36e minute pour une semelle sur le défenseur messin Salidou Sané. Il aurait déjà pu être averti à la 32e minute pour un tacle par derrière sur Bouna Sarr.

- "Soutien" et "confiance" -

La Fédération ivoirienne n'a pas établi de lien entre son refus de visa par le Canada et cette affaire.

"A ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant", a-t-elle notamment précisé, réaffirmant "son soutien" et "sa confiance dans un joueur qui, dit-elle, "demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d'Ivoire".

Elye Wahi manquera le choc face à l'Allemagne samedi (22h00) à Toronto après avoir été titulaire lors de la victoire contre l'Equateur (1-0) à l'occasion de la première journée dans le groupe E à Philadelphie.

Wahi a été appelé pour la première fois en mars sous le maillot ivoirien, après avoir changé de nationalité sportive - il avait porté le maillot de l'équipe de France chez les Espoirs.

Les Ivoiriens, qui ont établi leur camp de base à Philadelphie, joueront leur dernière rencontre de la phase de poule face à Curaçao le 25 juin aux États-Unis.

AFP