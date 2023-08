Mondial féminin: l'Espagnole Putellas titulaire contre la Suède en demi-finale

La double Ballon d'or Alexia Putellas, revenue tout juste à temps d'une grave blessure à un genou, est titulaire avec l'Espagne mardi contre la Suède pour la demi-finale du Mondial féminin, à Auckland (10h00 heure de Paris), selon la composition annoncée par la Fédération espagnole.

Remplaçante au coup d'envoi pour les huitièmes et les quarts, la Barcelonaise est alignée par le sélectionneur Jorge Vilda, aux côtés de Aitana Bonmati et de la meilleure buteuse historique de la Roja, Jennifer Hermoso.La jeune gardienne Cata Coll, 22 ans et la milieu Teresa Abeilleira (23 ans) figurent également dans le onze, contrairement à l'attaquante Salma Parelluelo (19 ans), qui a marqué le but de la qualification face aux Pays-Bas (2-1 ap) au tour précédent.Côté suédois, le sélectionneur Peter Gerhardsson a opté pour une composition sans surprise, qui comprend la défenseure centrale Amanda Ilestedt, auteure de quatre buts dans la compétition.Le vainqueur de cette rencontrera affrontera en finale, dimanche, l'Australie ou l'Angleterre.Composition des équipes:Espagne: Coll - Carmona, Paredes, Codina, Battle - Putellas, Abelleira, Bonmati - Caldentey, Hermoso, RedondoSélectionneur: Jorge Vidal (ESP)Suède: Musovic - Björn, Eriksson, Ilestedt, Andersson -Angeldahl, Asllani (cap), Rubensson - Kaneryd, Blackstenius, RolföSélectionneur: Peter Gerhardsson (SWE)Arbitre: Edina Alves Batista (BRA)