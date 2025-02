Mondiaux de biathlon: toujours présente dans les grands rendez-vous, Braisaz-Bouchet sacrée en sprint

A Lenzerheide (Suisse), c'est toujours la Française Justine Braisaz-Bouchet qui gagne: la Savoyarde a remporté vendredi après-midi le sprint (7,5 km) aux Mondiaux de biathlon, décrochant à 28 ans son deuxième titre mondial individuel après l'or de la mass start l'an passé.

La biathlète des Saisies est imbattable dans la station suisse. L'hiver dernier, elle y avait réalisé un rarissime triplé sprint/poursuite/mass start sur un week-end pour la première étape de Coupe du monde dans les Grisons."Je ne sais pas si c'est chez moi, mais je prends", savoure Braisaz-Bouchet, qui a devancé l'Allemande Franziska Preuss de neuf secondes et la Finlandaise Suvi Minkkinen de dix secondes.Dans des conditions dantesques, neige abondante et vents irréguliers, Justine Braisaz-Bouchet a été la plus rapide sur les skis, malgré une faute sur son premier tir couché.Elle est sortie du dernier pas de tir avec trois secondes de retard sur Preuss, leader de la Coupe du monde, après avoir blanchi les cinq cibles sur son tir debout.Mais sur la dernière boucle de 2,5 kilomètres, elle a repris quelque 13 secondes à l'Allemande, d'une redoutable régularité cet hiver."Jusqu'à la dernière bosse, je n'y croyais pas. C'est dans la dernière descente que je me suis dit que ce serait une belle journée", sourit "JBB".Cette saison, la Française vit les montagnes russes, avec des trous comme à Kontiolahti (Finlande) ou Ruhpolding (Allemagne) et du très bon, comme sa victoire sur mass start au Grand-Bornand.- "Beaucoup de choses en tête" -"Je sais à quel point le tir m'a mis en difficulté et à chaque fois que je score à peu près sur le pas de tir, je sais que je peux jouer parmi les meilleures du jour", analyse Justine Braisaz-Bouchet.Depuis trois jours, sa compatriote Océane Michelon (12e sur le sprint) la trouve "légère" et n'est pas surprise de la voir briller vendredi dans la station des Grisons à 1.400 mètres d'altitude.Autre atout à disposition: ses proches, dont son mari et sa fille, ont pu faire le déplacement pour la soutenir. Elle les a longuement serrés dans ses bras après son passage sur la ligne d'arrivée."J'étais particulièrement émue aujourd'hui, certainement parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête", résume-t-elle.Avec ce sprint, cela fait 13 victoires individuelles pour Justine Braisaz-Bouchet (10 en Coupe du monde, 2 aux Mondiaux, 1 titre olympique)."Ce n'est pas si facile lorsque vous avez bien réussi l'année dernière, de le refaire l'année suivante. Je pense que Justine est une très bonne athlète. Elle le mérite", affirme Franziska Preuss.Partie comme une fusée, la Bavaroise a fini par céder du temps, épuisée par son effort des premiers tours. Elle décroche sa deuxième médaille mondiale en individuelle, dix ans après l'argent de la mass start à Kontiolahti (Finlande).La tenante du titre Julia Simon, victime d'une chute sur le relais mixte mercredi, était toujours gênée par des maux de tête et n'a pas pu défendre sa couronne comme elle le voulait.La Savoyarde de 28 ans termine tout de même 7e (8/10) à 34 secondes et reste en lice pour la poursuite dimanche, sa spécialité (2 titres mondiaux en 2023 et 2024)."Vu mon état, honnêtement je ne pensais pas faire un temps de ski aussi bon, je pense que c'est mon meilleur temps de ski depuis le début de saison finalement", soutient-elle.Les risques n'ont pas payé pour Lou Jeanmonnot, qui finit 6e (8/10, à 31 secondes), elle aussi en embuscade pour la poursuite (les biathlètes s'élanceront dimanche dans l'ordre et avec les écarts du sprint).