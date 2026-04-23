Moyen-Orient : la journaliste libanaise Amal Khalil tuée dans une frappe israélienne, une autre journaliste blessée

La journaliste libanaise Amal Khalil a été "tuée à la suite d’une frappe aérienne" israélienne mercredi à Al-Tiri, dans le sud du Liban, a annoncé la défense civile libanaise. Sa mort a été confirmée par le journal Al-Akhbar où elle travaillait. Une autre journaliste a été blessée dans cette frappe. Voici les autres développements dans la situation de crise au Moyen-Orient

Pétrole : bond de 4% des cours

Les prix du pétrole ont bondi jeudi de plus de 4% en début d'échanges en Asie, avant de se modérer, dans un marché inquiet des incertitudes sur les pourparlers entre Iran et Etats-Unis et de la poursuite de la paralysie du détroit d'Ormuz.

- L'armée américaine dit avoir ordonné à 31 navires de faire demi-tour dans le cadre de son blocus -

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué mercredi que les forces américaines ont "ordonné à 31 navires de faire demi-tour ou de regagner leur port dans le cadre du blocus américain contre l'Iran".

"La majorité des navires sont sont conformé aux instructions américaines", a encore écrit le Centcom sur X, ajoutant que "la plupart des navires qui ont fait demi-tour étaient des pétroliers".

- Trump affirme que l'Iran, à sa demande, renonce à exécuter huit femmes -

Le président américain a affirmé qu'à sa demande, les autorités iraniennes avaient renoncé à exécuter huit manifestantes. Il a assuré que quatre d'entre elles seraient libérées immédiatement et que les quatre autres seraient condamnées à un mois de prison.

La justice iranienne a accusé Donald Trump de diffuser de "fausses informations" au sujet de ces Iraniennes. Téhéran avait démenti mardi le fait que plusieurs femmes soient menacées de la peine de mort.

- L'Iran exclut de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que durera le blocus américain -

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a exclu une réouverture du détroit d'Ormuz tant que durera le blocus américain des ports iraniens, qu'il a dénoncé comme violant le cessez-le-feu entre les deux pays.

- L'Iran affirme avoir saisi deux navires tentant de passer par le détroit d'Ormuz-

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé dans un communiqué que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz. "Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne", a-t-on ajouté.

Le président américain ne considère pas cette saisie comme une violation du cessez-le-feu, a toutefois déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le Panama a confirmé la saisie d'un navire battant son pavillon, le MSC Francesca, et son ministère des Affaires étrangères a accusé Téhéran de porter une "grave atteinte" à la sécurité maritime.

- Pas de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran, selon la Maison Blanche -

Donald Trump a jugé "possible" que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours, dans un échange de textos avec le New York Post.

"C'est possible!", a-t-il écrit en réponse à une journaliste du tabloïd, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines "36 à 72 heures", donc d'ici vendredi.

"Le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran", a cependant indiqué aux journalistes la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, précisant qu'"en définitive, le calendrier sera imposé" par Donald Trump.

- Liban: plus de 62.000 logements détruits ou endommagés par Israël dans la dernière guerre -

Plus de 62.000 logements ont été détruits ou endommagés dans les opérations israéliennes en plus de six semaines de guerre, a indiqué un responsable libanais.

"En près de 45 jours (de guerre), nous avons recensé 21.700 logements détruits, et 40.500 endommagés", a affirmé le secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), Chadi Abdallah, lors d'une conférence de presse.

AFP