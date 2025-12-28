NBA : retour gagnant d'Antetokounmpo, les Spurs battus malgré "Wemby"

Blessé début décembre, Giannis Antetokounmpo a brillé pour son retour et mené Milwaukee à la victoire à Chicago samedi en NBA, alors que la série de huit succès de San Antonio a pris fin face à Utah, malgré les 32 points de Victor Wembanyama.

- "Greek Freak" en feu -

Giannis Antetokounmpo n'avait plus foulé les parquets avec les Bucks depuis huit matches et sa blessure à un mollet le 4 décembre.

Le double MVP a vite retrouvé ses automatismes face aux Bulls, stoppés 112-103 après cinq victoires consécutives. En 25 minutes, le Grec de 31 ans a marqué 29 points et capté huit rebonds. Le "Greek Freak" s'est notamment montré décisif en fin de rencontre enchaînant drive, lancers-francs et dunk juste avant le buzzer.

"Quand il n'est pas sur le terrain, on peut connaître des périodes de disette", a reconnu l'entraîneur des Bucks Doc Rivers, alors que sans lui Milwaukee n'avait gagné que deux matches sur huit.

- "Wemby" n'a pas suffi -

Victor Wembanyama a refait son apparition dans le cinq majeur des Spurs, après sept matches débutés sur le banc depuis son retour de blessure le 13 décembre. Le Français de 21 ans a compilé 32 points, 7 rebonds, 5 contres et 3 passes décisives en 28 minutes, mais n'a pu empêcher la défaite des siens dans leur salle face au Utah Jazz, vainqueur 127-114.

"Wemby" a pourtant assuré le spectacle en multipliant notamment les dunks dont l'un dès sa première action du match et un autre impressionnant dans le dernier quart-temps au milieu de quatre adversaires.

Mais en face, Lauri Markkanen, 29 points dont sept en fin de rencontre, et Keyonte George, 28 points, ont permis au Jazz de s'imposer face aux Spurs qui restaient pourtant sur huit victoires. Les coéquipiers de Wembanyama occupent toutefois toujours la deuxième place de la Conférence Ouest, derrière le champion en titre Oklahoma City, qu'ils ont battu deux fois lors de la semaine de Noël.

- Les Knicks enchaînent -

Les New Yorks, récents vainqueurs des Spurs en finale de la Coupe NBA, ont aligné un quatrième succès consécutif en championnat, à Atlanta (128-125). Karl-Anthony Towns, auteur de 36 points et Jalen Brunson, 34 points, ont été les grands artisans de cette victoire qui permet à la franchise new-yorkaise, qui a remporté 13 de ses 16 derniers matches, de conforter sa deuxième place de la Conférence Est.

- Record pour Anthony Black -

Au lendemain de son match raté face aux Charlotte Hornets (défaite 120-105), Orlando a rectifié le tir face à Denver 127-126. Le Magic a pourtant compté jusqu'à 17 longueurs de retard sur les Nuggets. Mais Anthony Black, 21 ans, et ses 38 points, son nouveau record, et Desmond Bane, 24 points, ont renversé la rencontre face à l'équipe de Nikola Jokic dont le triple-double (34 points, 21 rebonds et 12 passes décisives) n'a pas suffi.

- Raynaud décisif -

L'intérieur français de Sacramento Maxime Raynaud, de nouveau titulaire, a inscrit 19 points lors du succès des Kings face à Dallas (113-107). Le Parisien de 22 ans affiche une belle complémentarité avec l'expérimenté Russell Westbrook, 37 ans, auteur de 21 points, tout comme Keon Ellis. Avec ce huitième succès cette saison, Sacramento, avant dernier à l'Ouest, retrouve quelques couleurs.



AFP