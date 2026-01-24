Neige et pluies font 61 morts en trois jours en Afghanistan

Les importantes chutes de neige et les fortes pluies en Afghanistan ont fait 61 morts entre mercredi et vendredi, selon un bilan provisoire communiqué samedi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA).

Cent-dix personnes ont également été blessées et 458 maisons partiellement ou totalement détruites, principalement dans les provinces du nord et du centre de l'Afghanistan, selon une carte publiée par l'ANDMA sur X.Au total, "360 familles ont été affectées" par cet événement météorologique, a ajouté l'Autorité."La plupart des décès sont dus à l'effondrement de toits, puis à des avalanches", a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'ANDMA. D'autres personnes sont mortes de froid.Dans la province méridionale de Kandahar, le toit d'un bâtiment résidentiel s'est effondré mercredi lors d'une tempête accompagnée de fortes pluies, causant la mort de six enfants.L'Autorité de gestion des catastrophes a appelé les citoyens à éviter tout déplacement non nécessaire alors que de nombreuses routes sont encore bloquées ou recouvertes de neige.Une des principales autoroutes du pays, l'autoroute du Salang est complètement fermée à la circulation, selon les autorités locales de la province de Parwan, dans l'est du pays. A Bamyan, dans le centre du pays, des vivres ont été distribués à des automobilistes qui avaient été bloqués sur un col enneigé.- Plus de prévention -De nombreux foyers sont aussi privés de courant dans 12 provinces en raison d'un problème sur un pylone d'une ligne apportant de l'électricité depuis l'Ouzbekistan, a précisé à l'AFP le porte-parole de la compagnie électrique nationale DABS, Mohammad Sadiq."Les équipes techniques sont prêtes mais ne peuvent pas atteindre la zone en question car le col de Salang est bloqué" par la neige, a-t-il ajouté.Les intempéries ont aussi causé la mort de bétail et de volailles et détruit des petites boutiques dans des zones isolées de ce pays très rural d'environ 48 millions d'habitants."La neige et la pluie contribuent de manière positive à l'environnement et à la vie de l'Afghanistan. Mais sans préparation suffisante et intervention au moment opportun ces phénomènes naturels peuvent devenir rapidement des sources de tragédie", a estimé dans un éditorial le quotidien Kabul Times, appelant à davantage de prévention.L'Afghanistan fait face à une des pire crises humanitaires au monde et environ 21,9 millions de personnes - soit 45% de la population - aura besoin d'aide humanitaire en 2026, selon des prévisions du Bureau de coordination de l'aide humanitaire des Nations unies (Ocha) en décembre.