Obsèques d'Alain Delon samedi, célébrées par Monseigneur Di Falco

C'est samedi dans la chapelle privée de sa propriété à Douchy qu'auront lieu les obsèques de la star de cinéma Alain Delon, célébrées par l'ancien évêque Jean-Michel Di Falco, conformément aux vœux du défunt.

L'ancien évêque de Gap, 82 ans, a confirmé à l'AFP la date de la cérémonie, après des informations de CNews et BFMTV. Mais il n'a donné ni le lieu ni l'heure.

Monseigneur Di Falco, longtemps l'une des figures les plus médiatiques de l'Église de France, a indiqué qu'il respectait ainsi les volontés de l'acteur décédé à 88 ans. "C'est à sa demande", a-t-il déclaré.

Selon les deux chaînes d'information, ces obsèques sont prévues à 17h00.

Monseigneur Di Falco connaissait l'acteur, croyant, "depuis très longtemps". La star du "Guépard" avait évoqué sa foi lors d'une interview en 2018, confiant sa "passion folle pour (la vierge) Marie. C'est la femme au monde que j'aime le plus (...) et celle à qui je m'adresse le plus souvent", disait-il alors.

Alain Delon souhaitait de longue date être enterré chez lui, près de ses chiens. Une procédure à "titre exceptionnel" qui nécessite une autorisation préfectorale.

L'arrêté autorisant l'inhumation de l'acteur à son domicile a été signé mardi après-midi par la préfète du Loiret, a indiqué une source au courant des démarches à l'AFP. Il a été transmis à sa famille, au maire, à l'Agence régionale de santé et aux pompes funèbres.

- Dizaines de proches -

Le magazine Paris Match a republié une photo de 2011 où l'acteur se tient à côté du caveau où il compte reposer, dans la chapelle qu'il avait fait construire sur sa propriété de Douchy, appelée La Brûlerie, comme l'a confirmé son entourage à l'AFP. "Je n'ai absolument pas peur de la mort", disait-il alors.

Alain Delon avait également demandé que son enterrement n'ait lieu qu'en présence de quelques dizaines de proches, sans hommage national comme celui réservé en 2021 à son ami et rival, Jean-Paul Belmondo, autre monstre sacré du 7e art.

Adulé bien au-delà de la France, Alain Delon, l'une des légendes de l'histoire du cinéma, est mort à 88 ans, entouré de ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien.

Le communiqué des trois enfants annonçant ce décès citait également son berger malinois, Loubo.

Si l'acteur avait dit en 2018 qu'il demanderait que ce chien "meure dans [ses] bras" en étant euthanasié, il n'en sera rien. "Pas d’inquiétude pour Loubo ! (...). +Il a sa maison et sa famille+", a précisé mardi la Fondation Brigitte Bardot.

Monseigneur Di Falco avait été l'un des prélats qui avait célébré les obsèques en décembre 2020 de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République avait obtenu lui aussi l'autorisation, assez rare, d'être enterré sur un terrain privé, à Authon près de Tours.

