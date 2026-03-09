Ouverture à Londres d'un procès opposant Gerry Adams à trois victimes d'attentats de l'IRA

Gerry Adams, dirigeant historique du parti nationaliste irlandais Sinn Fein, a assisté lundi à Londres à l'ouverture du procès au civil intenté par trois victimes d'attentats à la bombe commis par l'Armée républicaine irlandaise (IRA) qui l'accusent d'en avoir été l'un des responsables.

Ce procès inédit, qui se tient devant la Haute Cour de Londres, doit durer jusqu'au 17 mars.

L'ancien chef politique nord-irlandais de 77 ans, barbe blanche et en costume, qui a toujours nié avoir joué un rôle au sein de l'IRA, doit témoigner dans le courant de la semaine.

Les trois plaignants ont été blessés lors d'attentats commis en Angleterre qui ont fait trois morts entre les années 1970 et 1990, pendant la période dite des "Troubles" en Irlande du Nord.

Il s'agit de John Clark, victime de l'attentat à la bombe du tribunal de l'Old Bailey à Londres en 1973, Jonathan Ganesh, victime de l'attentat à la bombe des Docklands de Londres en 1996, et Barry Laycock, victime de l'attentat à la bombe du centre commercial Arndale à Manchester en 1996.

Ils accusent Gerry Adams d'avoir été "directement responsable" de certaines décisions de l'IRA entre 1973 et 1996, et d'avoir "agi avec d'autres dans le but de mettre à exécution un plan pour poser des bombes sur le territoire britannique".

Ils réclament une livre (soit 1,20 euro) symbolique au titre des dommages et intérêts.

"Je n'ai eu aucune implication, directe ou indirecte, dans ces attentats", a écrit Gerry Adams en février dans le journal nord-irlandais Andersonstown News, dénonçant une "campagne de diabolisation" menée par "l'establishment britannique".

L'avocat des plaignants, Matthew Jury, a souligné qu'il s'agissait de la "première fois" que l'ancien leader "comparaît devant un tribunal anglais", et l'a exhorté à révéler "toute la vérité concernant ses liens avec l'IRA".

"S'il décide de ne pas le faire, les victimes laisseront la Haute Cour trancher", a-t-il ajouté.

- Anonymat et représailles -

Les "Troubles" ont duré 30 ans et fait près de 3.500 morts, jusqu'à la signature des accords de paix du Vendredi Saint en 1998 - dont

Gerry Adams était l'un des négociateurs.

Ils ont opposé nationalistes républicains, principalement catholiques et favorables à la réunification de l'île d'Irlande, et loyalistes essentiellement protestants, attachés au maintien de la province sous la couronne britannique et appuyés par son armée.

Gerry Adams avait pris la tête du Sinn Fein en 1983, à l'époque où le mouvement constituait le bras politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA). Ses liens présumés avec les paramilitaires lui ont valu plusieurs séjours en prison dans les années 70, sans que la justice ne parvienne jamais à prouver un lien.

La campagne d'attentats de l'IRA a coûté la vie à plus de 100 personnes et en a blessé des milliers d'autres en Grande-Bretagne.

Le Sinn Fein, qui plaide pour la réunification de l'Irlande, est par la suite devenu un parti politique établi. Sa vice-présidente, Michelle O'Neill, est la Première ministre d'Irlande du Nord depuis début 2024.

Le tribunal devra trancher sur une question épineuse: celle de l'anonymat de certains témoins. Ils seront une douzaine à témoigner pour les plaignants - avec parmi eux d'anciens membres de l'IRA et d'ex-militaires britanniques -, et certains ont indiqué craindre des représailles.

"L'IRA provisoire ou des personnes qui lui sont associées existent toujours", s'est inquiété l'un d'eux, selon l'avocate des victimes Anne Studd.

L'avocat de Gerry Adams, Edward Craven, affirme de son côté n'avoir trouvé "aucune preuve convaincante" d'un possible préjudice.



