Pannes électriques, écoles fermées... le nord-est des Etats-Unis gère les suites de la tempête

Le nord-est des Etats-Unis continue de faire face mardi aux conséquences de la tempête de neige d'une ampleur exceptionnelle qui a frappé la zone depuis dimanche, avec plus de 330.

000 foyers encore privés d'électricité et de nombreuses écoles fermées.Plus de 60 cm de poudreuse ont recouvert une grande partie de la région entre dimanche soir et lundi soir.Les zones côtières au sud de Boston, dans les Etats du Massachusetts et du Rhode Island, ont été particulièrement affectées, avec plus de 90 cm tombés par endroits, selon les services météorologiques du pays.Dans cette partie de la Nouvelle-Angleterre, les déplacements de véhicules non essentiels sont encore interdits et les écoles fermées mardi.Dans la matinée, plus de 250.000 foyers étaient privés d'électricité dans le Massachusetts, 35.000 dans le New Jersey et 24.000 dans le Delaware, selon le site spécialisé PowerOutage.com.La veille, le nombre de foyers impactés a atteint 650.000 au plus fort de la tempête, marquée aussi par des bourrasques de vent dépassant les 100 km/h.Quelque 2.000 vols étaient annulés et près de 1.000 retardés dans le pays mardi, principalement à l'aéroport de Boston et ceux de New York.Plus de 9.000 vols ont déjà été annulés dimanche et lundi.Les transports en commun demeurent aussi perturbés, avec certaines liaisons ferroviaires coupées et d'autres déviées, notamment dans le New Jersey et l'Etat de New York.Pour la première fois en 153 ans, le Boston Globe n'a pas distribué son édition quotidienne mardi en raison des conditions qui "rendaient impossibles l'impression et la livraison du journal", selon un article publié sur son site web.Des averses de neige, dans des proportions toutefois bien moindres sont de nouveau attendues sur le nord-est des Etats-Unis dans la nuit de mardi à mercredi.