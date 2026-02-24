À retenir ce soir : l'éruption se poursuit, rappel de Doliprane, Horacio s'éloigne, dispartion à Saint-Leu, Francofolies de La Réunion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 24 février 2026 : - Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit pour la douzième journée consécutives, 6 millions de mètres cubes de lave émis - Défaut de fabrication : rappel de 27 lots de Doliprane pour jeunes enfants - Horacio rétrogradé au stade de cyclone tropical, il est à 920 km de La Réunion - Saint-Leu : disparition inquiétante de Christiane Malet, un appel à témoins lancé - Francofolies de La Réunion 2026 : Disiz, Oxmo Puccino, Taïro, Zaz...les premiers artistes dévoilés

Ce mardi 24 février 2026, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique qu'un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan avec des fontaines toujours visibles depuis le Piton de Berte. Les volcanologues ajoutent : "qu'un cône est en cours de formation par accumulation des projections de lave. Celui-ci est entrain de se refermer, tandis qu’une activité en tunnel de lave se développe en aval du cône." Ce matin, La sismicité à cessé. Alors que 6 millions de mètres cubes de lave ont déjà été émis, à ce stade les volcanologues de l'OVPF estiment peu probable l'ouverture d'une nouvelle fissure.

L'agence nationale de sécurité du médicament procède au rappel de 27 lots de flacons de Doliprane 2,4% suspension buvable fournis avec des pipettes graduées. L'ANSM explique que : "les graduations de certaines pipettes fournies avec les flacons de Doliprane 2,4% sont susceptibles de s’effacer progressivement, après un rinçage à l’eau tiède ou chaude. Sur ce médicament réservé aux bébés et jeunes enfants, ce défaut de fabrication peut entraîner un risque de surdosage. Selon L'ANSM : " la qualité du médicament n’est pas remise en cause."

À 16 heures 30 ce mardi 24 février 2026, le cyclone tropical Horacio se trouvait à 920 km des côtes réunionnaises. Le météore a commencé à s'affaiblir et ne représente aucun danger pour La Réunion. Les météorologues indiquent que "le centre du météore d'Horacio est passé à environ 190 km au sud-est de Rodrigues lundi soir, et avec l'éloignement, la houle cyclonique s'amortit rapidement en cette fin de matinée". Plus aucune influence significative n'est attendue sur les terres habitées. Ce mardi, Horacio "devrait progressivement incurver sa trajectoire vers le sud puis vers le sud-sud-est, tout en commençant à s'affaiblir", indique Météo France

Christiane Malet a disparu depuis ce mardi 24 février 2026 en début d’après-midi, du chemin de la ferme d’autruche, dans le secteur de Stella Matutina à Saint-Leu. La gendarmerie lance un appel à témoins pour la retrouver.

Ce mardi 24 février 2026, les organisateurs des Francofolies de La Réunion ont annoncé, à la Salle Longère Sudel-Fuma de Saint-Paul, les premiers noms de l'affiche 2026. Les spectateurs pourront notamment retrouver entre les 4 et 6 septembre prochains les artistes Disiz, Oxmo Puccino, Danyl, Ino Casablanca, Taïro, Bénabar, Zaz, Mosimann et Ino Casablanca