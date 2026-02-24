Saint-Leu : disparition inquiétante de Christiane Malet, un appel à témoins lancé

Christiane Malet a disparu depuis ce mardi 24 février 2026 en début d’après-midi, du chemin de la ferme d’autruche, dans le secteur de Stella Matutina à Saint-Leu. La gendarmerie lance un appel à témoins pour la retrouver.

Christiane Malet est une femme de type créole, de corpulence forte, mesure environ 1m60 et a les cheveux noir et court. Elle portait une salopette en jean bleu, haut rose pâle et chapeau de paille rose au moment de sa disparition. Elle ne dispose ni de téléphone portable ni de moyen de paiement.

Si vous avez des informations, merci de contacter la gendarmerie de Saint-Leu (02.62.34.80.01) ou composer le 17.

