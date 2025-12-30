Pas d'hommage national pour Bardot, mais des obsèques avec Le Pen et sans Macron

Marine Le Pen sera présente aux obsèques de Brigitte Bardot, la semaine prochaine à Saint-Tropez, où n'ira en revanche pas Emmanuel Macron.

L'Elysée a proposé d'organiser un hommage à l'icône du cinéma français, mais sa famille n'a pas donné suite.Le palais présidentiel "a eu un échange avec la famille, avec la proposition qu'un hommage ait lieu, sans que la famille ne donne suite", a indiqué à l'AFP un proche du chef de l'Etat.Une telle démarche correspond à un "usage républicain", a souligné cette source, rappelant que les hommages sont "systématiquement décidés d'un commun accord avec les proches du défunt".L'idée d'un hommage national a divisé la classe politique depuis l'annonce du décès de l'actrice dimanche. Avec un clivage droite-gauche très prononcé: Eric Ciotti, président de l'UDR, allié au Rassemblement national dont était proche Brigitte Bardot, a même lancé une pétition en ce sens.Mais le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, tout en saluant "une actrice iconique", a estimé que les hommages nationaux étaient rendus pour "services exceptionnels à la Nation" et que l'artiste - plusieurs fois condamnée pour propos racistes et homophobes - avait "tourné le dos aux valeurs républicaines".Emmanuel Macron ne se rendra pas aux obsèques, qui auront lieu le 7 janvier à Saint-Tropez, dans l'intimité.Le chef de l'Etat n'était de toute façon guère apprécié de l'actrice, qui lui avait même adressé en 2023 une lettre incendiaire, lui reprochant son manque d'action contre la souffrance animale. "Je suis en colère face à votre inaction, votre lâcheté, votre mépris des Français, qui vous le rendent bien il est vrai", avait-elle notamment écrit.- "à titre personnel et amical" -Les relations étaient nettement plus chaleureuses avec Marine Le Pen, qui a elle été invitée aux obsèques et y sera bien présente, a fait savoir son entourage à l'AFP. "Elle y sera à titre personnel et amical", a-t-on précisé.Déjà proche de son père Jean-Marie Le Pen, Brigitte Bardot était mariée depuis trois décennies à un ex-conseiller du fondateur du Front national (ex-RN), dont elle partageait les idées contre "la poussée terrifiante de l'immigration".Une sympathie pour le parti d'extrême droite qui l'avait ensuite conduite à appelé les maires à parrainer la première candidature présidentielle de Marine Le Pen en 2012.La patronne du Rassemblement national avait promptement réagi à l'annonce du décès de l'actrice dimanche, en rendant hommage à une "femme exceptionnelle", "incroyablement française: libre, indomptable, entière".Au-delà de la politique, les deux femmes avaient aussi en commun leur passion affichée pour les animaux - l'une à travers sa fondation, l'autre via un diplôme d'éleveuse de chats.C'est d'ailleurs la Fondation Brigitte Bardot qui a précisé que les obsèques à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez seront retransmises sur grands écrans à l'extérieur, avant une inhumation privée au cimetière marin, puis "un hommage ouvert à tous les Tropéziens et à ses admirateurs"."À ce moment-là, tout le monde l'évoquera et partagera ses plus beaux souvenirs avec elle. Ce sera un grand moment de communion, simple, à son image", a précisé mardi la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, dans une interview au quotidien local Var-Matin.