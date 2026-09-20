Polémique autour de Gaza: sur scène, Ed Sheeran reconnaît "des erreurs"

La star de la pop Ed Sheeran a assuré que la situation à Gaza était "injustifiable" et a reconnu "des erreurs", samedi soir à Philadelphie, lors de son premier concert depuis la polémique sur l'éviction de sa tournée du rappeur Macklemore, qui avait tenu des propos propalestiniens.

La mise à l'écart lundi, sous la pression de propriétaires de stades américains, de l'artiste qui assurait ses premières parties et a appelé début septembre à "libérer la Palestine" a valu au Britannique un déluge de critiques sans précédent pour un musicien jusque-là très consensuel.

"Ce qui se passe à Gaza est catastrophique, injustifiable et disproportionné", a déclaré la star à l'ouverture de son show au Lincoln Financial Field. "J'ai dû prendre des décisions difficiles, je commets des erreurs et j'en suis vraiment, vraiment désolé", a-t-il ajouté, acclamé par son public.

L'auteur du tube planétaire "Shape of You" a ensuite donné son concert seul et sans première partie.

A l'heure où un nombre croissant d'artistes prennent la parole sur le conflit à Gaza entre Israël et le Hamas et son lourd bilan côté palestinien (plus de 73.000 morts et 174.000 blessés), l'Anglais de 35 ans avait déjà affirmé sur Instagram mardi "ne pas faire de son métier une plateforme politique".

"Je ne suis pas complice. J'ai mes opinions personnelles sur ce conflit dévastateur. Ce n'est pas parce que je choisis de ne pas m'exprimer publiquement que je n'en ai pas, ou que je ne me sens pas concerné", avait-il ajouté.

Mais, accusé de ne pas avoir défendu son ami Macklemore et surtout d'avoir manqué de courage pour dénoncer le sort des Palestiniens, l'ancien guitariste de rue devenu l'un des chanteurs les plus streamés de sa génération a été lâché par les autres artistes participant à sa tournée. Parmi ces derniers, le chanteur Finneas, frère de la star Billie Eilish.

Samedi, un collectif propalestinien, la Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël (PACBI), a exhorté les artistes, fans et professionnels à boycotter les concerts d'Ed Sheeran, en tournée sur plusieurs continents.

Des dizaines de manifestants sont regroupés samedi au niveau d'une station de métro, près du lieu du concert d'Ed Sheeran. Certains agitent des drapeaux palestiniens et entonnent "Libérez la Palestine". Des agents de police installés à deux pas dans une dizaine de véhicules surveillent ce rassemblement pacifique, a constaté l'AFP.

- Billets moins chers -

Plusieurs fans de l'artiste britannique interrogés par l'AFP à Philadelphie confient avoir hésité à venir en raison de la polémique. D'autres disent avoir revu leur programme.

Brandon Ateke, étudiant de l'Université Brown âgé de 18 ans, accuse même Ed Sheeran de "complicité" dans l'exclusion de Macklemore: "J'ai décidé de ne pas assisté au concert et, à la place, de participer à la manifestation pour mettre en lumière le génocide qui se déroule aujourd'hui à Gaza".

Des Oscars aux Emmys en passant par les festivals de Cannes ou de Berlin, le conflit à Gaza s'est imposé dans les discussions.

D'autant que, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025, Israël poursuit ses opérations à Gaza. Depuis lors, elles ont fait au moins 1.300 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Parmi eux, une enfant de 10 ans et au moins trois autres personnes, tuées par des tirs israéliens, a fait savoir samedi le ministère de la Santé local.

Sur le marché de la revente, depuis lundi, les billets pour le spectacle s'échangeaint à un rythme un peu plus soutenu que pour les précédentes dates de la tournée d'Ed Sheeran, selon les chiffres de la plateforme spécialisée TicketData.

Le prix des billets les moins chers a, lui, dégringolé de 123 à 48 dollars samedi soir, mais le fondateur du site, Keith Pagello, recommande de ne pas tirer de conclusion hâtive. "Il y a plus de concerts dont le prix baisse à l'approche de la date, que de concerts dont le prix augmente", observe-t-il.



AFP