RDC : le groupe armé M23 affirme qu'il va se retirer d'Uvira, à la demande de Washington

Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a affirmé mardi qu'il allait retirer ses forces d'Uvira dans l'est de la RDC, à la demande de Washington, qui avait promis de répondre à une "claire violation" de l'accord de paix.

Après s'être emparé des grandes villes de Goma en janvier et Bukavu en février dernier dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le groupe armé M23 a lancé une nouvelle offensive début décembre dans la province orientale du Sud-Kivu, le long de la frontière burundaise, au moment où la RDC et le Rwanda signaient un accord de paix à Washington sous l'égide de Donald Trump.

Le M23 s'est emparé mercredi de la ville stratégique d'Uvira, qui compte plusieurs centaines de milliers d'habitants, lui permettant de contrôler la frontière terrestre entre la RDC et le Burundi, soutien militaire de Kinshasa.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait promis samedi de répondre à une "claire violation" de l'accord de paix par le groupe soutenu par Kigali. L'ambassadeur américain à l'ONU avait accusé Kigali de mener la région vers la "guerre".

Mardi, le dirigeant de la branche politique du M23, Corneille Nangaa, a annoncé dans un communiqué que le M23 "retirera unilatéralement ses forces de la ville d'Uvira, comme l'a demandé la médiation américaine".

Le M23 appelle "les garants du processus de paix à mettre en place des mesures adéquates pour la gestion de la ville, notamment sa démilitarisation, la protection de sa population et de ses infrastructures, et la surveillance du cessez-le-feu par le déploiement d'une force neutre", a-t-il ajouté, sans précision sur la mise en œuvre de ces mesures.

- Confiance -

Le mouvement indique avoir "décidé de prendre une mesure unilatérale visant à instaurer la confiance afin de donner" au processus de paix "toutes les chances de réussir".

Le Rwanda n'a jamais reconnu officiellement son soutien au M23.

Le M23 a toujours nié ses liens avec Kigali, et clame sa volonté de renverser le régime du président congolais Félix Tshisekedi.

L'accord de Washington vise à pacifier l'est congolais, frontalier du Rwanda et riche en ressources naturelles mais en proie à des violences meurtrières depuis plus de 30 ans.

Il prévoit une contrepartie économique promettant à l'industrie de pointe américaine un approvisionnement en minerais stratégiques de RDC, qui, autrement, pourraient être acheminés vers la Chine.

Premier producteur mondial de cobalt, essentiel pour les batteries de véhicules électriques, la RDC, deuxième plus vaste pays d'Afrique, détient aussi dans ses sous-sols au moins 60% des réserves mondiales de coltan, minerai stratégique pour l'industrie électronique.

Kinshasa et le M23 ont par ailleurs engagé des négociations séparées à Doha, au Qatar, qui ont abouti en juillet à une déclaration conjointe les engageant à un cessez-le-feu, mais qui n'a eu aucun effet sur le terrain où les combats ont continué.

Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

Le contrôle d'Uvira et de la plaine de la Ruzizi permet au M23 de s'ouvrir une voie vers de provinces méridionales, notamment le Haut-Katanga (à plus de 500 km) et ses immenses ressources minières, selon des experts.

L'offensive sur Uvira a fait des dizaines de morts, au moins 100 blessés par balles, et plus de 200.000 déplacés, selon des ONG et l'ONU.

Des milliers de soldats burundais déployés en soutien à Kinshasa sont encore présents dans l'est de la RDC.

L'avancée du M23 dans la province du Sud-Kivu menace les villes de Fizi et Baraka, où se sont repliées les forces congolaises et burundaises.

