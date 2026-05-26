Roland-Garros : Sabalenka et Gauff déroulent sous un soleil de plomb, Medvedev déjà dehors

Les températures caniculaires n'ont pas empêché la N.1 mondiale Aryna Sabalenka et Coco Gauff de parfaitement lancer leur quinzaine mardi à Roland-Garros, contrairement au Russe Daniil Medvedev qui est une nouvelle fois sorti dès le 1er tour.

En quête à Paris du seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès, l'Italien Jannik Sinner, ultrafavori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, entrera en lice mardi soir face au Français Clément Tabur (171e), invité par les organisateurs.

- Sabalenka et Gauff en démonstration -

A la porte d'Auteuil, les joueurs continuent de composer sous un soleil de plomb (34°C ressenti 40°C selon Météo France). Mais cela n'affecte pas Aryna Sabalenka, en mission à Paris pour remporter son premier Roland-Garros.

"Les balles rebondissent très haut, elles vont très vite. Mais comme j'ai un jeu assez agressif, cela peut être à mon avantage", a résumé la Bélarusse de 28 ans.

La finaliste malheureuse de la dernière édition a dominé l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (50e), 6-4, 6-2 en 1h15.

Elle a d'abord connu des hauts et des bas dans le premier set, menant 4-0 avant de laisser revenir son adversaire à 5-4. Elle a déroulé par la suite, mais à 5-0, elle a de nouveau lâché deux jeux.

La tenante du titre Coco Gauff (4e) n'a, elle aussi, fait qu'une bouchée de son adversaire du jour, l'Américaine Taylor Townsend (6-4, 6-0).

Finaliste au WTA 1000 de Rome, battu par l'Ukrainienne Elina Svitolina (7e), l'Américaine de 22 ans a été breakée d'entrée et s'est montrée trop imprécise au retour des services de Townsend.

Gauff a redressé la barre par la suite et infligé une bulle à son adversaire dans le deuxième set en 1h21. Elle affrontera au 2e tour l’Égyptienne Mayar Sherif (129e).

- Medvedev encore dehors -

L'histoire d'amour entre Roland-Garros et Daniil Medvedev est compliquée: l'ex-N.1 mondial (actuel 8e) s'est incliné pour la 7e fois au 1er tour, battu cette année 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 par l'Australien Adam Walton (97e), bénéficiaire d'une invitation des organisateurs.

"La chaleur était un sujet mais elle ne m'a pas posé de gros problèmes. Pendant le cinquième set, on courait, mais personne n'a eu de crampe", a affirmé le Russe en conférence de presse.

"Je n'ai pas envie de me trouver des excuses. Je sais qu'à Roland‑Garros, je ne joue pas toujours mon meilleur jeu", a-t-il balayé.

Guère friand de la terre battue, le lauréat de l'US Open 2021 avait commencé sa saison sur la surface ocre par une défaite 6-0, 6-0 contre l'Italien Matteo Berrettini à Monte-Carlo, une humiliation inédite pour lui à 30 ans.

Mais il avait ensuite bien redressé la barre à Madrid (huitièmes de finale) et à Rome, où il avait poussé le N.1 mondial Jannik Sinner dans ses retranchements en demi-finale.

- Kouame déjà victorieux -

Le grand espoir français Moïse Kouame, 17 ans s'est offert sa première victoire en Grand Chelem en dominant le Croate Marin Cilic (46e), 37 ans et ancien vainqueur de l'US Open 7-6 (7/4), 6-2, 6-1 en 2h38.

Vainqueur pour la première fois d'un membre du top 50 (46e), il est devenu le deuxième plus jeune Français de l'ère Open à s'imposer dans le tableau final de Roland-Garros après Thierry Tulasne en 1980.

"Pour son âge, il montre tellement de sang-froid. Il a très bien joué lors des points les plus importants, ça montre son caractère, l'a complimenté le Croate. J'en ai parlé avec Richard (Gasquet, qui accompagne Kouame) avant, il progresse, c'est certain, c'est un excellent joueur. A quel point? On verra bien."

AFP