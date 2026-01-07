Saint-Trop' dit adieu à BB

Personnalités et fans se pressent à Saint-Tropez pour un dernier hommage mercredi voulu "sans chichi" et en grande partie privé à Brigitte Bardot, sex-symbol mondial du cinéma puis passionaria de la cause animale au discours parfois controversé.

"C'était un amour platonique évidemment, mais c'était de l'amour que je ressentais, une admiration sur ce parcours de vie assez extraordinaire. C'était important et j'ai fait 1.200 kilomètres pour ça," explique à l'AFPTV Sébastien Ulens, 35 ans, venu spécialement de Bruxelles où il dirige une salle de sport.

La messe pour BB, décédée le 28 décembre à 91 ans, débute à 11H00 dans ce petit port méditerranéen qu'elle a propulsé, à son grand dam, au premier rang de la jet-set internationale. La cérémonie est réservée aux invités de la famille et de la Fondation Brigitte Bardot, acheminés par navette maritime pour accéder à une vaste zone interdite au public.

Aucune liste d'invités n'a filtré, le défenseur des baleines Paul Watson a été aperçu venant de Paris. Le fils de la star, Nicolas Charrier, délaissé par celle qui disait ne pas avoir d'instinct maternel, viendra-t-il de Norvège où il vit?

Côté politiques, la personnalité de l'ancienne actrice, plusieurs fois condamnée pour propos racistes et homophobes, divise. Le gouvernement sera représenté par Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont chacun annoncé leur venue à titre "amical".

- Fleurs simples et "sans chichi"-

Dans la petite église Notre-Dame de l'Assomption au clocher emblématique et aux murs peints de couleurs chaudes, des chaises blanches ont été rajoutées et des bouquets de fleurs simples et champêtres ornent les bancs. Des couronnes ont déjà été déposées selon un photographe de l'AFP: un cœur de la part de Mireille Mathieu ou une gerbe avec du mimosa de la part de Michel Drucker et sa femme.

La fondation a annoncé une cérémonie "sans chichi", à l'image de BB, retirée du cinéma en pleine gloire en 1973 pour une vie "de fermière" au service des animaux.

La célébration sera retransmise devant la mairie pour les riverains, ainsi que sur le port et la place des Lices, dans le centre mais les chaînes de télé, présentes en masse, devront se débrouiller sans signal.

Tous les hôtels affichent complet et la mairie redoute une saturation des accès.

Après l'église, la procession passera à proximité des différents lieux de diffusion et "le public est invité à accompagner le convoi par un hommage respectueux", selon la mairie, avant l'inhumation strictement privée au cimetière marin, face à la Méditerranée, non loin de La Madrague, maison de pêcheur où elle a vécu et s'est éteinte.

Lundi, des ouvriers sont venus graver son nom sur la tombe où reposent déjà ses parents et grands-parents, non loin de celles d'Eddie Barclay, figure du Saint-Trop' jet-set ou de Roger Vadim, son premier mari qui en avait fait une star internationale avec "Et Dieu... créa la femme".

- Anti-drones -

Pour tenter de garantir l'intimité du dernier voyage de celle qui a tant été traquée par les paparazzis, la mairie a prohibé toute prise d'images à des fins journalistiques dans le cimetière et le préfet pris un arrêté anti-avions et drones.

Vers 14H00, "un moment de partage, d'amitié et d'hommage public" est organisé par la mairie sur un pan de colline verdoyant situé entre le village et le cimetière.

Si elle a grandement participé à la renommée internationale du "si joli petit village de pêcheurs" dans les années 1950, BB a entretenu des relations parfois tendues avec Saint-Tropez, fustigeant l'explosion du luxe et du tourisme de masse qui en ont fait "une ville de milliardaires", écrivait-elle dans son "BBcédaire" paru en septembre.

"Brigitte Bardot c'était la figure mythique du village", estime Clélie Leveugle, Tropézienne de 48 ans. "Les gens ont peur que le village soit un petit peu débordé (mais) tout le monde est prêt à recevoir à bras ouverts, tous les gens, tous les fans pour lui rendre hommage".

Ensuite, le bourg sera rendu à son silence hivernal, commerces de luxe fermés, comme la plupart des bars et restaurants. Une arrière saison qu'avait chantée BB dans "La madrague", "sur la plage abandonnée".



