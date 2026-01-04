Service national : la campagne de recrutement lancée le 12 janvier

La campagne de recrutement du nouveau service national militaire volontaire, d'une durée de dix mois et annoncé en novembre par Emmanuel Macron, sera officiellement lancée le 12 janvier, a annoncé la ministre des Armées Catherine Vautrin dans un entretien publié dimanche par L'Union.

"On a déjà reçu des candidatures. On lance officiellement la campagne de recrutement le 12 janvier, avec une campagne de communication, notamment dans la presse régionale car on veut recruter dans tous les territoires", a déclaré la ministre au quotidien régional.

La "Journée citoyenne" obligatoire sera rebaptisée "Journée de mobilisation". A son issue, les jeunes se verront remettre un questionnaire leur demandant "s’ils seraient intéressés par un service militaire volontaire". "Tous ceux qui répondent oui seront alors recontactés", a-t-elle précisé.

Ils recevront ensuite un questionnaire "plus complet", portant sur "leurs savoir-faire, leurs centres d'intérêt... Cela peut être des connaissances en cyber, en électricité, dans des langues spécifiques, etc", a détaillé Mme Vautrin.

Les services de recrutement des armées analyseront ensuite leur dossier et inviteront les candidats "à un entretien pour mesurer leur motivation". "On fera évidemment un examen sportif, nos services de renseignement vérifieront qui ils sont...", a ajouté la ministre.

Les candidats retenus seront informés en mai, afin d’aligner le calendrier sur celui de Parcoursup. "Quand ceux qui sont en Terminale recevront le résultat de leurs vœux sur Parcoursup, s'ils ont en parallèle été sélectionnés par l'armée, ils pourront dire : +Non, moi je pars faire mon service national+". Dans ce cas, "ils ne perdront pas leur vœu Parcoursup : il sera reporté à l'année suivante", a-t-elle expliqué.

Les jeunes sélectionnés "seront incorporés dès cet été : ils feront un mois de formation, puis neuf mois de service utile dans nos trois armées", a précisé la ministre, en soulignant que les missions seront "exclusivement sur le territoire national".

Le dispositif ne s’adresse pas uniquement aux lycéens ou aux étudiants. "Ce service est ouvert à chaque jeune Français, garçon ou fille. Y compris s’il est déjà dans la vie active, ou en formation : il pourra négocier avec son employeur pour faire son service pendant dix mois".

Annoncé en novembre par le chef de l'Etat, ce service volontaire doit monter en puissance graduellement: la première année, il doit concerner 3.000 jeunes, avec un objectif de 10.000 par an en 2030, et 42.500 en 2035.



AFP