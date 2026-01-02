Suisse : une quarantaine de morts dans l'incendie d'un bar, neuf Français blessés et huit autres pas encore localisés

Une quarantaine de personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans l'incendie d'un bar bondé durant la nuit du Nouvel An dans la station de ski huppée de Crans-Montana, en Suisse, "un drame d'une ampleur inédite" selon le président de la Confédération helvétique.

Vers 01H30 locales (00H30 GMT) jeudi, l'incendie s'est déclaré dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, fréquenté par des touristes - dont de nombreux jeunes - venus célébrer le Nouvel An, ont rapporté les autorités du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse.

"Nous dénombrons une quarantaine de personnes décédées et environ 115 blessés, la plupart grièvement", a annoncé le chef de la police cantonale, Frédéric Gisler, au cours d'une conférence de presse à Sion, la capitale régionale.

Interrogé par l'AFP lors d'un déplacement dans la station valaisanne, l'ambassadeur italien en Suisse Gian Lorenzo Cornado a fait lui état d'un bilan de 47 morts, que les autorités suisses n'ont pas confirmé.

Jeudi soir, des centaines de personnes se sont rassemblées en silence dans un froid glacial pour rendre hommage aux victimes.

"Nous avons une personne qui nous est proche et qui est toujours portée disparue. Nous n'avons aucune nouvelle d'elle", a confié sous couvert d'anonymat une femme portant un bouquet de fleurs.

- "Scènes d'horreur" -

Les autorités cantonales ont indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'incendie, mais excluent la piste de l'attentat. Le conseiller d'Etat (ministre régional) du Valais en charge de la sécurité Stéphane Ganzer a précisé qu'il y avait eu une déflagration, mais qu'elle avait été consécutive à l'embrasement des lieux.

Des témoins ont décrit des scènes d'horreur: des gens ont tenté de briser les vitres du bar pour s'échapper, tandis que d'autres, couverts de brûlures, se précipitaient dans la rue.

"J'ai été, moi-même, confronté à des situations extrêmes, à des visions qui ne sont pas vraiment celles qu'on attend d'un jour de l'An", a déploré M. Ganzer, alors que le président de la Confédération helvétique, Guy Parmelin, a qualifié le sinistre de "l'une des pires tragédies que notre pays ait connues".

Le service des urgences du principal hôpital du Valais étant saturé, des blessés ont été transférés vers différents hôpitaux comme à Lausanne, Genève ou Zurich, et même en France et en Italie.

La procureure générale du canton Béatrice Pilloud a indiqué que d'importants moyens étaient mobilisés "pour identifier les victimes et restituer leurs corps aux familles le plus rapidement possible". "Ce travail pourra prendre plusieurs jours", a précisé M. Gisler.

- "Embrasement généralisé" -

Le bar Le Constellation peut accueillir 300 personnes à l'intérieur et 40 en terrasse, selon son site internet. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, il dispose d'un sous-sol où sont organisés des soirées et événements.

Des sources concordantes ont indiqué jeudi à l'AFP que les propriétaires du bar sont de nationalité française: il s'agit d'un couple originaire de Corse. Ils seraient indemnes, selon un proche, mais demeurent injoignables.

Les autorités pensent que de nombreux étrangers font partie des victimes, la renommée internationale de la station de Crans-Montana y attirant des touristes du monde entier. Mais elles n'ont encore donné aucun élément sur leur identité.

Neuf Français figurent parmi les blessés et huit autres ne sont pas encore localisés, a indiqué jeudi le ministère français des Affaires étrangères, alors que le chef de la diplomatie italienne a indiqué qu'une "quinzaine d'Italiens" avaient été blessés, et qu'autant étaient toujours portés disparus.

Les autorités du Valais, qui ont annoncé avoir ouvert une instruction pour "incendie", ne s'avancent pas dans l'immédiat sur les causes du drame.

"La piste aujourd'hui privilégiée est celle d'un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration. Plusieurs témoins ont été entendus. Il y a des téléphones qui ont également été retrouvés pour être analysés", a simplement indiqué Mme Pilloud.

- "Sous le choc" -

Plusieurs témoignages diffusés par différents médias suisses, français et italiens concordent sur l'éventuelle cause du sinistre. Selon eux, des bougies-étincelles fixées sur des bouteilles brandies par une personne juchée sur les épaules d'une autre avaient provoqué l'incendie en touchant le plafond. Ces mêmes témoins ont précisé qu'il s'agissait d'un "show" habituel dans l'établissement.

"Il me semble qu'il y avait des dames, des serveuses, avec des bouteilles de champagne avec des petites fusées. Elles ont été trop, trop près du plafond, et ben ça a pris feu d'un coup", a notamment raconté Axel, présent au moment du drame, au média italien Local Team.

"Je suis sous le choc", a indiqué de son côté à la chaîne de télévision publique suisse RTS Alexis Laguerre, jeune homme qui passait avec des amis devant le bar lorsqu'ils ont aperçu de la fumée, puis des flammes. "Les gens couraient au milieu des flammes… Certains essayaient de briser les vitres avec des chaises."

Les gens à la recherche de proches sont dirigés vers un centre des congrès où un dispositif d'accueil a été mis en place. "Mon fils est introuvable", se lamentait une mère en larmes, citée par le quotidien 24 Heures, "personne ne sait où il est".

