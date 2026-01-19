Syrie: l'armée se déploie dans la province de Deir Ezzor après le retrait des Kurdes

L'armée syrienne s'est déployée lundi dans les zones dont les forces kurdes se sont retirées sans combats dans la province de Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie, où les clans arabes se sont ralliés aux autorités, selon le correspondant de l'AFP sur place.

Le président Ahmad al-Chareh avait annoncé dimanche un accord avec les Kurdes syriens, prévoyant un cessez-le-feu et l'intégration de leurs forces au sein de l'Etat, après deux jours de rapide progression de ses troupes dans les zones tenues par les Kurdes dans le nord et le nord-est du pays.A Deir Ezzor, le correspondant de l'AFP a vu des dizaines de véhicules militaires se diriger vers l'est de l'Euphrate, qui marquait la limite entre les zones tenues par les Kurdes à l'est et les régions sous contrôle du gouvernement à l'ouest.Des files de voitures, de camions et de motos se sont formées devant un petit pont menant à la rive est du fleuve, qui était auparavant contrôlée par les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), dominées par les Kurdes. Des gens tentaient de se frayer un passage à pied."Notre joie est indescriptible avec la libération", affirme Mohammad Khalil, un chauffeur de 50 ans, qui dit attendre son fils, membres des forces de sécurité."Nous espérons que les choses seront meilleures à l'avenir, il n'y avait pas de liberté sous les FDS", ajoute-t-il.Safia Keddo, une institutrice de 49 ans, dit que "les dernières années ont été très lourdes (...) mais nous devons tourner la page du passé"."Nous voulons que les enfants reprennent le chemin de l'école sans crainte, avoir de l'eau, de l'électricié et du pain (...) Nous ne demandons pas de miracle, juste la stabilité et une vie normale", ajoute-t-elle.L'armée a annoncé dans un communiqué avoir "commencé à se déployer dans la région de Jaziré (nord-est) pour la sécuriser en vertu de l'accord entre l'Etat et les FDS".L'accord prévoit la remise immédiate au gouvernement des provinces de Deir Ezzor et Raqa, peuplées en majorité d'Arabes.Les FDS avaient annoncé dimanche leur retrait de régions sous leur contrôle à Deir Ezzor, dont les champs pétroliers d'al-Omar, le plus important de Syrie, et d'al-Tanak, et de la province de Raqa.Des combattants issus des tribus locales à Deir Ezzor se sont ralliés aux autorités et ont pris le contrôle du secteur avant l'arrivée des forces gouvernementales dimanche.Certaines tribus étaient alliées aux FDS, qui comptaient une importante composante arabe dans leurs rangs.Les FDS avaient pris le contrôle d'une partie de la province Deir Ezzor après avoir défait en 2019 le groupe jihadiste Etat islamique, avec l'appui d'une coalition multinationale dirigée par les Etats-Unis.