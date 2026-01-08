Tempêtes Goretti et Elli : une partie de l'Europe se prépare à l'arrivée de fortes intempéries

Tempête Goretti au Royaume-Uni et en France, tempête de neige Elli en Allemagne : une partie de l'Europe se prépare jeudi à affronter de fortes intempéries.

Avec ses rafales de vent qui s'annoncent "exceptionnelles", selon l'agence britannique de météorologie (Met office), la tempête Goretti, accompagnée de chutes de neige, va balayer le Royaume-Uni à partir de la fin de journée jeudi, et s'abattra au même moment sur les côtes françaises.

Le Met Office a émis une rare alerte rouge aux vents violents, le niveau le plus élevé, pour les îles de Scilly et une grande partie de la région des Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, tandis qu'une alerte rouge similaire a été diffusée par Météo France pour un département du nord du pays.

Au Royaume-Uni - où des chutes de neige importantes pourraient toucher le sud et le centre (avec jusqu'à 30 centimètres dans les Midlands), le chef des prévisions au Met Office, Neil Armstrong, a prévenu que la tempête Goretti présentait des "risques multiples".

Selon le Met, les rafales qui s'annoncent "exceptionnelles" pourraient être "plus fortes que celles des autres tempêtes récentes".

Les vents les plus violents devraient toucher l'ouest des Cornouailles et les îles Scilly, où les rafales pourraient atteindre jusqu'à 160 km/h.

- "Mettez-vous à l'abri" -

"Des vents encore plus forts sont attendus dans les îles Anglo-Normandes et le nord de la France", note le Met Office.

Dans l'Hexagone, déjà affecté par un épisode neigeux plus tôt dans la semaine, des rafales pouvant atteindre 160 km/h sont attendues dans le département de la Manche (nord), concerné par une alerte météo du niveau le plus élevé et où les écoles seront fermées vendredi. Des alertes ont également été émises dans une trentaine de départements du nord-ouest.

"Mettez-vous à l'abri et n'utilisez pas votre véhicule", a prévenu sur son compte X la préfecture de la Manche, qui incite aussi la population à prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable.

La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord a demandé aux usagers de ne pas prendre la mer pendant le passage de la tempête "afin d'assurer la sécurité de tous", alors que des vagues de plus de 10 mètres sont attendues.

La compagnie Brittany Ferries a décidé d'annuler une de ses traversées (Cherbourg-Pool) "pour des raisons de confort" des passagers.

Deux liaisons entre Caen et Portsmouth ont été décalées pour éviter le pic de vents.

En Turquie, la navigation sur le Bosphore a été fermée dans les deux sens jeudi jusqu'en fin de journée (17H00 locales, 14H00 GMT) par la Direction générale de la sécurité côtière.

Toute la journée les télévisions ont diffusé des images de toits envolés, d'arbres arrachés et de murs effondrés. Le petit phare de Sariyer, localité élégante sur la partie nord du Bosphore s'est cassé à la base et a sombré dans l'eau.

L'Allemagne se prépare elle à une tempête de neige. Plusieurs villes du nord de l'Allemagne, dont Hambourg et Brême, ont ainsi prévu de fermer les écoles vendredi en raison du passage de la tempête Elli, qui s'accompagnera de vents violents à partir de la nuit de jeudi à vendredi.

- "Moins 20 degrés" -

La tempête doit balayer l'ensemble du pays, touchant plus particulièrement le nord et le nord-est, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus.

Ces précipitations seront accompagnées de rafales soutenues, favorisant la formation de congères, des amas de neige façonnés par le vent, selon le service national de météorologie (DWD).

Les températures minimales devraient chuter ce week-end à -10 degrés, voire jusqu'à -20 degrés localement, précise à l'AFP Andreas Walter, météorologue du DWD.

Le quotidien populaire Bild évoque déjà des zones du pays très affectés par le froid et la neige des derniers jours, avec des hôpitaux saturés par l’afflux de patients victimes de chutes sur des voies verglacées, ainsi que de fortes perturbations dans les transports en commun et sur le réseau routier autour de Hambourg.

La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn anticipe également d'importantes perturbations du trafic ferroviaire dans les prochains jours. Plus de 14.000 employés sont mobilisés pour déneiger et dégivrer les quais et les voies, a précisé l'entreprise.

L'épisode est exceptionnel, comparé aux derniers hivers doux en Allemagne, qui sont "la conséquence du réchauffement climatique", explique à l'AFP M. Walter. "Un mois froid avec de la neige peut encore arriver, même avec la hausse des températures due au réchauffement climatique, mais de tels événements deviendront plus rares à l'avenir", souligne-t-il.

A rebours, l'Institut météorologique de Norvège a indiqué jeudi que l'archipel du Svalbard, en plein coeur de l'Arctique, avait enregistré la température la plus élevée du pays, au-dessus de zéro. Et le 22 décembre, il avait fait plus chaud à Longyearbyen, son chef-lieu, qu'à Séville.

AFP