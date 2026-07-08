Tennis: un parfum de Féry continue d'enchanter Wimbledon

Qui arrêtera Arthur Féry ? Le dernier Britannique en lice à Wimbledon a fait oublier son classement (114e) pour terrasser l'Italien Flavio Cobolli (10e) mercredi et s'ouvrir les portes des demi-finales sur le gazon londonien.

- Féry, c'est magique -Vainqueur en huitièmes d'un somptueux bras de fer en cinq manches contre l'ex-N.3 mondial Grigor Dimitrov lundi pour sa première sur le Central, la sensation de l'édition 2026 de Wimbledon a fait encore plus fort en balayant 6-4, 7-6 (7/4), 6-0 en quarts le récent finaliste de Roland-Garros Flavio Cobolli.Né en banlieue parisienne de parents français, avant de passer son enfance et son adolescence à quelques minutes de l'All England Club, Féry est le premier bénéficiaire d'une invitation des organisateurs ("wild card") depuis 25 ans à se hisser dans le dernier carré de Wimbledon.Il n'est que le quatrième bénéficiaire masculin d'une invitation à rallier les demi-finales d'un Grand Chelem après l'Américain Jimmy Connors (US Open 1991), le Français Henri Leconte (Roland-Garros 1992) et le Croate Goran Ivanisevic (Wimbledon 2001).Cette "wild card" octroyée par les organisateurs lui a permis d'être dispensé des trois tours de qualification pour le tournoi, où il est le dernier Britannique en lice."Je n'arrive pas à y croire", s'est émerveillé le gagnant dans son interview d'après-match. "Dans le dernier jeu, j'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais éprouvées auparavant", a-t-il insisté, applaudi à tout rompre par des tribunes conquises.Pour sa première demi-finale en Grand Chelem à 23 ans, le droitier défiera vendredi le récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev (3e), tombeur en trois sets de l'Américain Taylor Fritz (7e) 6-4, 6-4, 6-2.L'Allemand de 29 ans réalise lui aussi le meilleur parcours de sa carrière à Wimbledon, quelques semaines après avoir gagné son premier titre en Grand Chelem.L'autre demi-finale promet aussi du grand spectacle puisqu'elle opposera le N.1 mondial et tenant du titre Jannik Sinner au septuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (8e), en quête à 39 ans d'un 25e titre en Grand Chelem qui serait record.- Kostyuk enchaîne -Dans le tableau féminin, la récente demi-finaliste de Roland-Garros Marta Kostyuk (13e mondiale) a enchaîné en se qualifiant mercredi pour le dernier carré de Wimbledon.La native de Kiev a éliminé 6-3, 6-2 la finaliste de l'édition 2024, l'Italienne Jasmine Paolini (17e).Mais attention, Roland-Garros et Wimbledon sont "deux tournois différents", où elle fera face à des adversaires "différentes" en demi-finales, a insisté l'Ukrainienne, refusant de dresser des parallèles entre son duel à venir contre Noskova et sa défaite sur la terre battue parisienne contre la future lauréate du tournoi Mirra Andreeva (5e).Linda Noskova (12e mondiale) l'a rejointe quelques minutes plus tard dans le dernier carré en battant 6-3, 7-5 la Belge Elise Mertens (27e).Kostyuk sera "une adversaire très coriace", a pressenti la Tchèque de 21 ans. "Elle n'abandonne jamais, elle essaie de jouer aussi rapidement et agressivement que possible", a souligné Noskova."On s'est affrontées à Madrid et ça n'a pas bien tourné pour moi", a rappelé la benjamine du dernier carré, battue en deux sets par Kostyuk sur la terre battue espagnole.L'autre demi-finale opposera jeudi la Tchèque Karolina Muchova (9e) à l'Américaine Coco Gauff (7e), lauréate de l'US Open en 2023 et de Roland-Garros en 2025.Aucune des quatre demi-finalistes n'a remporté Wimbledon, et Gauff est la seule lauréate de tournois majeurs encore en lice.Mais à 22 ans, l'Américaine est encore en phase d'apprentissage sur le gazon, où elle n'avait pas remporté le moindre match l'année dernière, comme Kostyuk.En remportant respectivement ces dernières semaines les tournois WTA 500 de Berlin et de Bad Hombourg, leurs premiers titres sur gazon, Noskova et Muchova (29 ans) ont prouvé qu'elles pouvaient briller sur cette surface où les joueuses n'évoluent qu'un mois dans l'année.Muchova a vécu une finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2023), tandis que Noskova et Kostyuk n'ont elles jamais joué de match pour le titre dans un tournoi majeur.