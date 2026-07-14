Tour de France : Pogacar remporte la 10e étape et creuse encore l'écart

Tadej Pogacar a remporté sa troisième victoire d'étape dans cette 113e édition du Tour de France en s'imposant en solitaire mardi dans la station de ski du Lioran, dans le Massif Central, pour accentuer encore son avance en tête du classement général.

Le Slovène a attaqué à 15,5 km de l'arrivée de cette 10e étape, dans la partie finale du très raide col du Pertus, pour reprendre l'Equatorien Richard Carapaz, échappé, et franchir la ligne avec 32 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 34 secondes sur Paul Seixas, une nouvelle fois épatant en ce 14-Juillet.

Deuxième du classement général, Jonas Vingegaard a terminé seulement septième, à 44 secondes.

Au classement général, le double champion du monde possède désormais 3:36 d'avance sur Vingegaard et 4:06 sur Evenepoel.

Le Belge monte sur la troisième marche du podium à la place d'Isaac del Toro, le coéquipier de Pogacar, qui a cédé du terrain mardi (8e de l'étape à 1:31 de son leader).

Paul Seixas gagne une place au général (5e à 4:35 du maillot jaune) après avoir été impressionnant dans le final au sein du premier groupe de poursuivants comprenant Vingegaard, qui a lâché dans les derniers mètres, Evenepoel, lui aussi en difficulté à un moment avant de bien finir, Florian Lipowitz, Juan Ayuso et Mattias Skjelmose.

Un autre Français, Lenny Martinez, figure dans le Top 10 au général (9e à 6:34) après avoir terminé neuvième de l'étape.

C'est le 24e succès dans la Grande Boucle pour Pogacar qui endosse le 60e maillot jaune de sa carrière, égalant Miguel Indurain à la troisième place de tous les temps derrière Eddy Merckx (111) et Bernard Hinault (79).

Il a accéléré à un peu plus d'un kilomètre du sommet du col du Pertus et personne n'a même essayé de suivre, tout le monde étant résigné face à l'explosivité incomparable du Slovène.

A 250 m du sommet, il a avalé Richard Carapaz, qui s'était isolé dans le Pas de Peyrol à 37 km du but, avant de gérer la descente et la partie de transition.

Le quadruple vainqueur du Tour en a ensuite remis une couche dans la courte ascension vers le Lioran pour prendre sa revanche sur 2024, lorsqu'il avait été battu au sprint par Vingegaard dans la station du Cantal.

AFP