Tour de France : Pogacar remporte la 6e étape en solitaire et prend le maillot jaune

En démonstration, Tadej Pogacar a remporté en solitaire la sixième étape du Tour de France pour prendre le maillot jaune jeudi à Gavarnie-Gèdre, après avoir attaqué dans le Tourmalet à 44 km de l'arrivée.

Après une accélération de son coéquipier Isaac del Toro, le Slovène est parti seul à l'entrée de la Mongie, à un peu plus de 4 km du sommet du géant des Pyrénées.

Il a été suivi à bonne distance par Jonas Vingegaard, qui a progressivement perdu du temps pour terminer à 2 minutes et 38 secondes de son grand rival, un écart déjà très conséquent.

Derrière, un groupe de huit coureurs est arrivé avec un retard de 2:57 et c'est Del Toro qui a pris la troisième place au sprint devant Remco Evenepoel et Paul Seixas, épatant du haut de ses 19 ans.

Florian Lipowitz, Juan Ayuso, Lenny Martinez, Mattias Skjelmose et Sepp Kuss figuraient aussi dans ce groupe.

Le porteur du maillot jaune, Torstein Traeen, est tombé dans la descente du Tourmalet en touchant la roue d’un coéquipier, avant de repartir. Le Norvégien comptait alors plus de sept minutes de retard et était déjà, au moment de sa chute, quasiment assuré de perdre la tête du classement général.

Au général, Pogacar possède désormais une avance de 2:42 sur Vingegaard et 3:27 sur son coéquipier mexicain Del Toro.

C'est la 23e victoire d'étape sur le Tour de France, la deuxième dans cette 113e édition, pour Pogacar qui, à 27 ans, dépasse André Darrigade pour s’installer seul à la cinquième place dans l'histoire de la Grande Boucle.

Devant un public chauffé à blanc sous un soleil de plomb, le Slovène, dont les coéquipiers d'UAE ont procédé à un gros écrémage à partir du col d'Aspin, a basculé au sommet du Tourmalet avec trente secondes d'avance sur Vingegaard.

Le double champion du monde a ensuite creusé l'écart dans la descente technique vers Luz-Saint-Sauveur et la remontée en pente douce jusqu'au pied du magnifique cirque de Gavarnie.

Derrière Pogacar et Vingegaard, qui ont terminé aux deux premières places des cinq dernières éditions, la bataille pour le podium a fait rage dans le Tourmalet et elle risque d'être le principal enjeu désormais après une étape qui a remis tout le monde à sa place.

Un temps légèrement distancé, Seixas a réussi à revenir sur Del Toro et Florian Lipowitz. Le trio a ensuite été rejoint par un petit groupe de cinq coureurs et ils ont fait cause commune jusqu'à l'arrivée pour se rapprocher de Vingegaard, mais absolument pas de Pogacar. Seul au monde.

AFP