Trump en Caroline du Nord pour attaquer Harris sur l'inflation

Donald Trump va critiquer le bilan économique des démocrates lors d'un meeting mercredi en Caroline du Nord, deux jours avant un déplacement de sa nouvelle rivale Kamala Harris dans le même Etat et sur le même thème.

Les deux candidats à la Maison Blanche se livrent cette semaine à un duel à distance dans cet Etat du sud-est du pays, l'un des plus susceptibles de peser lors de la présidentielle du 5 novembre.L'ancien président républicain prononcera en milieu d'après-midi une allocution centrée sur les "difficultés économiques engendrées par l'administration Harris-Biden", selon son équipe de campagne.Donald Trump accuse depuis des années les démocrates d'être responsables d'une inflation "dévastatrice" aux Etats-Unis. Après un rebond début 2024, la hausse des prix à la consommation a pourtant bien repris sa trajectoire à la baisse, revenant à 2,5% au mois de juin sur un an.En meeting à Asheville, une ville d'artistes et de randonneurs bordée par les Appalaches, le septuagénaire doit détailler comment il compte "rendre à l'Amérique sa grandeur" en appliquant "des mesures économiques de bon sens".Donald Trump avait remporté la Caroline du Nord sur le fil lors de son duel face à Joe Biden en 2020 mais avait perdu l'élection présidentielle face au démocrate.- Harris légèrement en tête -Cette fois, la campagne du républicain est fragilisée par le retrait choc du président, au profit de sa colistière Kamala Harris.L'entrée dans la course de la vice-présidente de 59 ans fin juillet a suscité une vague d'enthousiasme, répercutée dans les sondages.La candidate des démocrates est désormais très légèrement en tête face à Donald Trump, quand Joe Biden accusait plusieurs points de retard face au républicain.Déterminée à capitaliser sur cet élan, la quinquagénaire laboure le sol américain cette semaine à la rencontre d'électeurs.- Convention de Chicago -Après un meeting jeudi aux côtés de Joe Biden dans l'Etat du Maryland, près de Washington, l'ancienne sénatrice s'envolera vendredi pour la Caroline du Nord, d'où elle dévoilera son programme économique.La quinquagénaire, qui a moins de trois mois pour convaincre les Américains, n'a jusqu'ici livré quasiment aucun détail sur sa feuille de route pour la Maison Blanche.Propulsée sur le devant de la scène après avoir vécu des années dans l'ombre de Joe Biden, Kamala Harris, qui deviendra la première femme noire présidente des Etats-Unis si elle est élue, fait désormais face au défi d'imprimer sa propre marque.Son équipe de campagne a promis un discours vendredi à Raleigh en Caroline du Nord "axé sur son plan pour réduire les coûts pour les familles de la classe moyenne".La candidate se rendra la semaine suivante à Chicago pour être formellement couronnée par son parti, réuni en convention.L'occasion de livrer de nouveaux détails sur sa vision pour l'Amérique, avant son premier débat face à Donald Trump, prévu le 10 septembre.