À la une de ce mercredi : listes du second tour, billets d'avion plus cher, procès de Nicolas Sarkozy, voyage scolaire en Afrique du Sud, absent(e) pour voter et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 18 mars 2026 : - Municipales à La Réunion : entre fusions, maintiens et désistements, les cartes du deuxième tour sont rebattues - Transport aérien : en raison de la guerre, le prix de votre billet d'avion risque de coûter (beaucoup) plus cher - Procès libyen en appel : Sarkozy se redit "innocent" de tout "acte de corruption" - Piton Saint-Leu : des élèves de CM2 se mobilisent pour financer leur voyage scolaire en Afrique du Sud - Absent(e) pour le second tour des élections municipales ? Votez par procuration - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mercredi chaud mais pluvieux (Photo www.imazpress.com)

Au lendemain du premier tour des élections locales à La Réunion, les cartes se sont rebattues. Des alliances et des désistements remettent en question le scrutin du second tour dimanche 22 mars 2026. À Saint-André, la fusion des listes entre Laurent et Jean-Marie Virapoullé met en difficulté Joé Bédier. Didier Robert n'ira finalement pas au second tour de Saint-Paul, appelant à voter pour Cyrille Melchior. Frédéric Maillot se retrouve en position de force à Sainte-Suzanne grâce au ralliement de Daniel Alamélou. Bruno Domen créé la surprise et se retire à Saint-Leu, donnant un peu d'espoir à Karim Juhoor. Et Emeline K/Bidi se retrouve en grande difficulté à Saint-Pierre, sans le ralliement ni le soutien des autres candidats face à David Lorion.

Vous comptiez prendre l'avion dans les prochains jours. Vous allez devoir certainement vous acquitter de plusieurs dizaines d'euros supplémentaires sur votre billet. Face à la guerre au Moyen-Orient et à l'envolée des prix du pétrole, plusieurs compagnies desservant La Réunion ont annoncé une hausse de leurs tarifs. Une mauvaise nouvelle pour les voyageurs, alors qu'en temps normal, un vol long-courrier entre La Réunion et l'Hexagone coûte déjà cher.

Nicolas Sarkozy a répété être "innocent" et n'avoir "pas commis d'acte de corruption, ni de près ni de loin", dans sa première prise de parole mardi au procès en appel sur les accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Ils portent fièrement le tee-shirt aux couleurs de l’école Peyret Forcade de Piton Saint-Leu. Les enfants de cet établissement se mobilisent pour vendre des gâteaux et des crêpes qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. Objectif : réaliser le grand projet d’une classe de CM2 en finançant à 100 % un voyage scolaire en Afrique du Sud en juin 2026. Dans ce quartier où certains enfants ne sont jamais partis en vacances, il manque 12.000 euros pour atteindre ce but.

Vous ne serez pas présent dans la ville où vous votez pour le second tour des élections municipales qui ont lieu ce dimanche 22 mars 2026 ? Il est encore possible de faire une procuration. Quels délais? Comment faire? Imaz Press vous explique les démarches à effectuer.

Pour ce mercredi 18 mars, matante Rosina nous prévient, l'élément marquant de la journée, c'est la chaleur. Côté ciel, quelques pluies de courte durée s'invitent au lever du jour sur le littoral nord, pendant que le reste de l'île profite de belles éclaircies matinales. L'après-midi, les averses se concentrent surtout sur les hauts du sud, mais avec moins d'intensité que ces derniers jours.