Trump étudie "activement" un achat du Groenland, affirme la Maison Blanche

Donald Trump étudie "activement" un achat du Groenland, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, tout en refusant une nouvelle fois d'exclure l'option militaire pour acquérir ce territoire semi-autonome du Danemark, qui a toujours dit ne pas être à vendre.

Les intentions américaines suscitent l'inquiétude des alliés européens, qui se préparent à "riposter" à toute forme d'intimidation, selon le ministre français des Affaires étrangères mercredi."Le président et son équipe de sécurité nationale (en) discutent activement", a déclaré Karoline Leavitt lors d'une conférence de presse, en réponse à une question sur une possible acquisition, affirmant que cette idée n'était pas "nouvelle" pour les Etats-Unis.A la question de savoir ce que Washington aurait à gagner d'une telle acquisition alors que les traités existants permettent déjà aux Etats-Unis d'avoir une présence militaire au Groenland, Karoline Leavitt a affirmé que "davantage de contrôle sur la région de l'Arctique" était recherché, de même que "s'assurer que la Chine et la Russie, et nos adversaires ne puissent pas continuer leur agression dans cette région très importante et stratégique".Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait annoncé plus tôt dans la matinée qu'il rencontrerait la semaine prochaine des responsables du Danemark pour évoquer la question du territoire semi-autonome, mais sans préciser le lieu ni le format.- Normalisation -La cheffe de la diplomatie du Groenland a indiqué que son gouvernement participerait à cette rencontre."Rien sur le Groenland sans le Groenland. Bien sûr que nous allons y participer. C'est nous qui avons demandé une réunion", a dit à la télévision publique danoise DR Vivian Motzfeldt.Plusieurs fois, le Groenland, soutenu par sa puissance de tutelle, a dit ne pas être à vendre et vouloir décider seul de son avenir.Pour Vivian Motzfeldt, les discussions de la semaine prochaine doivent être l'occasion de normaliser les relations avec Washington."Le Groenland a besoin des Etats-Unis et les Etats-Unis ont besoin du Groenland en matière de sécurité dans l’Arctique", a-t-elle dit au quotidien groenlandais Sermitsiaq.Alors que Karoline Leavitt avait affirmé la veille que Donald Trump envisageait d'"utiliser l'armée" pour mener à bien une acquisition du Groenland, la porte-parole a réitéré mercredi ses propos, qui ont provoqué l'indignation en Europe."Toutes les options sont toujours sur la table pour le président Trump", a-t-elle répondu à un journaliste qui demandait pourquoi la Maison Blanche n'écartait pas une option militaire."Mais je dirais simplement, le premier choix du président a toujours été la diplomatie", a-t-elle précisé.Marco Rubio avait également affirmé devant la presse au Capitole: "Si le président identifie une menace envers la sécurité nationale des Etats-Unis, chaque président conserve l'option d'y faire face à travers des moyens militaires".- "Malentendus" -Face aux déclarations de la Maison Blanche, les Européens ont exhorté au dialogue.Nuuk et Copenhague contestent notamment l'argument de Donald Trump, qui répète avoir besoin de ce territoire situé entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique pour assurer sa sécurité face à la Chine et à la Russie."Nous ne partageons pas cette idée selon laquelle le Groenland serait couvert d'investissements chinois", a dit le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.Le Danemark a fortement investi dans la sécurité arctique ces 12 derniers mois, allouant pour cela quelque 90 milliards de couronnes (1,2 milliard d'euros).La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a averti que le Danemark --Groenland compris -- étant membre de l'Otan, une attaque américaine contre l'un des membres de l'Alliance signifierait "la fin de tout", notamment de l'ordre de sécurité international établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale.La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont également apporté leur soutien à Copenhague.Le vice-chancelier autrichien, Andreas Babler, a exhorté mercredi l'Union européenne à élaborer un "catalogue" de mesures pour dissuader toute tentative américaine d'annexer le Groenland, dont la menace de sanctions "sévères" contre des géants technologiques américains et des droits de douane "punitifs" sur certains produits agricoles.