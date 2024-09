Typhon Yagi: la Birmanie face à de vastes inondations, le Vietnam nettoie après le retrait des eaux

Des centaines de villageois en Birmanie ont pataugé ou nagé vendredi dans des eaux à hauteur du menton, fuyant d'importantes inondations près de la capitale Naypyidaw, tandis que le Vietnam a lancé des opérations de nettoyage après le passage du typhon meurtrier Yagi.

Le nord du Vietnam, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie ont subi des inondations et des glissements de terrain après le passage de Yagi, qui a provoqué des déluges de pluie quand il s'est abattu sur la région le weekend dernier.

Le dernier bilan régional fait état de près de 300 morts dont 233 au Vietnam où des nombreuses personnes sont toujours portées disparues risquant ainsi d'alourdir le bilan des victimes.

En Birmanie, les inondations ont fait au moins 33 morts et entraîné le déplacement de plus de 235.000 personnes, a annoncé la junte vendredi, ajoutant que les communications étaient coupées avec certaines zones.

Cette situation aggrave encore la misère dans ce pays qui a basculé dans une crise humanitaire, sécuritaire et politique depuis le coup d'Etat de février 2021 contre le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi.

En outre, les autorités enquêtent sur des informations non confirmées selon lesquelles des dizaines de travailleurs migrants sont portés disparus à la suite de glissements de terrain dans une zone minière aurifère dans la région de Mandalay (centre), a déclaré le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun.

Un habitant de Sin Thay, près de Naypyidaw, a dit à l'AFP qu'il avait passé la nuit dans un arbre avec ses deux enfants pour se protéger de la montée des eaux.

L'eau a atteint le village dans la nuit et "nous n'avons pas eu le temps de nous échapper", a-t-il ajouté.

Des villageois ont utilisé des bateaux qu'ils ont entraîné derrière eux, pour emporter quelques uns de leurs biens.

- "Expérience très effrayante" -

Des soldats ont sauvé des villageois habitant au coeur d'un réseau de rivières et de ruisseaux qui entoure cette capitale à basse altitude. Certains ont été obligés de patauger dans des eaux boueuses, tandis que les maisons et les plantations de bananes et canne à sucre environnantes ont été submergées.

"C'est la première fois que je vis de telles inondations" a raconté un homme près du village. "Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, c'est une expérience très effrayante".

Des médias officiels ont annoncé que les inondations dans la région et autour de la capitale ont entraîné des glissements de terrain et détruit des installations électriques, des immeubles, des routes, des ponts et des maisons.

Dans la région de Mandalay, des villageois ont utilisé un éléphant pour rejoindre des terres non affectées par les inondations.

- Opérations de nettoyage à Hanoï -

A Hanoï, la capitale du Vietnam, des habitants équipés de pelles, de brosses et de tuyaux nettoyaient les débris et la boue après le retrait des eaux qui avaient submergé certaines parties de la ville, où le soleil était visible pour la première fois depuis des jours.

Le fleuve Rouge traversant Hanoï a atteint cette semaine son niveau le plus élevé depuis 20 ans, alors que la pluie apportée par le typhon Yagi se dirigeait vers la mer.

"C'est l'inondation la plus importante que j'ai jamais vue, l'eau est montée à plus d'un mètre", a déclaré à l'AFP Nguyen Lan Huong, 40 ans.

"L'eau a commencé à baisser hier après-midi, alors nous avons commencé à nettoyer petit à petit. Mais il faudra des jours pour que notre famille se rétablisse complètement, et même des semaines".

Au total, 130.000 personnes ont été évacuées dans le nord du Vietnam depuis le passage de Yagi samedi.

De nombreuses personnes n'ont pas encore pu rentrer chez elles tandis que plus de 135.000 maisons ont été endommagées, selon les autorités.

L'incident le plus meurtrier s'est produit lorsqu'un glissement de terrain a détruit un village de la province montagneuse de Lao Cai, tuant 48 personnes.

Mais, rare bonne nouvelle, huit personnes portées disparues dans un glissement de terrain sont revenues saines et sauves.

Le nord de la Thaïlande a également été durement touché, un district situé à la frontière avec la Birmanie ayant signalé ses pires inondations depuis 80 ans.

Les autorités ont indiqué vendredi qu'un glissement de terrain dans la province de Chiang Rai avait fait 10 morts dans le royaume.

